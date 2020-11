Jokimaa Tekee Tähtiä -kakkonen ja Seabiscuitin pikkusisko Iikka Nurmoselle

Anu Leppänen

Joulukuussa 27 vuotta täyttävän Iikka Nurmosen kausi 2020 on ollut hieno. Ohjastajana hänen voittoprosenttinsa on 20, valmentaja peräti 31. Talliin riittää tulijoita, mutta toimintaa ei ole tarkoitus kasvattaa.

Timo Nurmoksen väreissä aiemmin vaikuttanut EL Gumpert on siirtynyt Jokimaan menestysmiehen Iikka Nurmosen treeniin. Viisivuotias Se-Mi Stablen omistama ruuna on kilpaillut urallaan 16 kertaa. Voittoja EL Gumpert on ravannut peräti seitsemän kappaletta. Ruunan voittosumma on reilut 44 000 euroa, ja ennätys kirjataan lukemin 12,4.

Suomessa EL Gumpert muistetaan viimevuotisen Jokimaa Tekee Tähtiä -kisan karsintavoittajana ja finaalin kakkosena. Nurmonen ohjasti ruunaa kyseisissä kisoissa.

Viime kausi oli EL Gumpertille muutenkin tuloksekas (13 7-2-2), mutta tänä vuonna on vastustanut, ja ruuna on päässyt starttaamaan vain kolmesti.

”En tiedä, mitä siinä on takana. Hevonen on ollut meillä viikon verran. Mitään suunnitelmia ei vielä ole tehty, aletaan rauhassa tutustua ruunaan. Ei kai tämän mielenkiintoisempaa hevosta voi treeniinsä saada”, Iikka Nurmonen näkee.

Tiimi Pia ja Juhu Mäkilän omistama sukutamma En Candy Till on tallin toinen tulokas. Emma Väreellä aiemmin valmentautunut 15,7-ennätyksinen kolmevuotias herättää jo sukunsa puolesta kiinnostusta, sillä kyseessä on derbyvoittaja ja Suomen mestari Seabiscuitin pikkusisko. En Candy Till on viime vuonna kuolleen emänsä Candy Tillyn viimeinen varsa.

En Candy Till on kisannut urallaan seitsemän kertaa. Kaksaritili on vielä avaamatta, mutta kolmosia on kertynyt kolme kappaletta.

”Tamma on ollut tässä pari viikkoa. Kehityskelpoinen nuori. Nyt keskitytään treenaamaan, ja radoille palataan ensi vuonna”, Nurmonen lausuu.

Tallin hevosista kuningatarkisakävijä Poikolan Neito on palannut kotiin vesikävelyyn.

”Sen jalka vaatii vielä vahvistamista. Tamma palaa sitten meille takaisin.”

Pariskunta Nurmonen-Tuokko teki keväällä tuottoisan iskun Ruotsiin. Uutta reissua ei ole tähtäimessä.

”Mitään sellaista ei ole suunniteltu. Tarkoitus on pysyä Suomessa.”

Talliin riittää halukkaita, mutta toimintaa ei olla laajentamassa.

"Saa olla tosi kiitollinen tähän tilanteeseen, kun tulijoita piisaa, mutta sillai se tuntuu typerältä, kun joutuu monelle halukkaalle sanomaan, ettei mahdu. Tällä kulurakenteella ei kuitenkaan henkilökuntaa kannata palkata", Nurmonen kertoo.

EDIT: Tekstiä muokattu 14.31.