Toto75-karonkka: An-Dorra kruunasi Seinäjoen upean ravipäivän

Elina Paavola

An-Dorra kruunasi upean kolmevuotiskautensa voittaessaan kolmevuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun

1. An-Dorra

Toisena Toto75-kohteena ravattiin kolmevuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu-finaali, missä nähtiin huikea kahden hevosen taistelu 30 000 euron ykköspalkinnosta. Keulasta toiseksi lopulta tsempannut Magical Princess koitti parhaan osaamisensa mukaan pitää kivenkovan An-Dorran ulkopuolellaan, mutta viimeistään 10-vauhtisella kolmannella puolikkaalla An-Dorra sai kilpasiskostaan otteen ja karkasi upeaan ylivoimavoittoon mahtavalla 12,7-tuloksella, mikä on todella kovaa valuuttaa varsinkin marraskuisiin olosuhteisiin.

An-Dorran voittotulos jää ainoastaan neljä kymmenystä Mascate Matchin Ruotsissa juoksemasta SE-tuloksesta, mutta on samalla nopein Suomessa koskaan juostu tulos kolmevuotiaille tammoille. An-Dorran omistaa ja on kasvattanut Korpelan Tila, jonka takaa löytyy pitkän linjan ravimies Reino Palomäki. Jukka Torvinen ohjasti voittajaa.

2. Consalvo

Alun tarkkaillen ottanut Consalvo eteni lopulta kolmannen radan kautta keulapaikalle avauspuolikkaan täyttyessä aikaan 11,5. Hevonen sai rauhoittaa kierroksen vauhdin lukemiin 14,0, kunnes sai taas kovaa painetta johtavan rinnalle edenneeltä Quite A Loverilta ja kolmas puolikas kellotettiin 12,5-lukemiin. Tästä huolimatta Consalvo kesti kaiken ja matkasi uransa seitsemänteen voittoon Ari Moilasen ohjastamana. Markku Nieminen valmentaa kolmevuotiasta, jonka voittosumma kohosi 30 000 euron arvoisen Kasvattajakruunun voiton myötä yli 100 000 euron. Team Consalvos omistaa Consalvon. Hevosen on kasvattanut Talli Hietsut Oy yhdessä Kari Jurvasen ja Seppo Huotarin kanssa. Toiseksi lähdössä tsemppasi Quite A Lover ja kolmanneksi kiri lopussa Mask Off.

3. Grainfield Aiden

Päätöskohteena ravattu Kavioliigan osakilpailu meni Hannu Korven ohjastamalle ja valmentamalle Grainfield Aidenille. Alkumatkan parijonossa tarkkaillut pommitti alkumatkasta kolmannen kautta lopulta johtavan rinnalle, mistä ruuna tsemppasi hienoon voittoon ohittaen keulassa hienosti taistelleen Justice Åsin. Pitkään hyvässä kunnossa kilpaillut ruuna sai vihdoin ja viimein ansaitun onnistumisen. Hevonen kellotti komean voittotuloksen 13,0 täydellä matkalla. Marjo-Kristiina Nieminen omistaa hevosen yhdessä Fire-tallin kanssa. Toiseksi lähdössä kiri myöhään tilat saanut Thai Profit ja kolmas oli Farzad Boko.