Torniosta Tukholman seudulle päätynyt Marko Alamäki: "Kyllähän minun maailmankuvani olisi ollut paljon rajoittuneempi, jos en olisi lähtenyt reissuun Torniosta"

Suhdeverkosto on kaiken A ja O varsakaupassa.

Marko Alamäki (vas.) ottamassa onnitteluja vastaan Grande Diva Sisun E3-karsintalähdön voiton jälkeen yhdessä ohjastaja-valmentaja Per Nordströmin kanssa. Hevosen omistaa Einari Vidgrén Oy Suomesta ja sen on kasvattanut Markon työnantaja Sisyfos Breeders AB.

Torniosta lähtöisin oleva Marko Alamäki on viime vuosien aikana nähty yhä useammin ravien suurkilpailujen voittajaseremonioissa Ruotsissa. Näin olisi ollut myös viikko sitten lauantaina Jägersrossa ilman koronaviruksen aiheuttamia yleisörajoituksia, kun suomalaisen Konepalvelu Ercko Oy:n omistama Islay Mist Sisu voitti kaksivuotiaiden suurimman kilpailun Svenska Uppfödningsloppetin Peter Ingvesin ohjastamana.

Sisu-hevosten takaa löytyvä Sisyfos Breeders AB on ollut Markon työnantaja jo kohta 13 vuoden ajan, ja menestys on viime vuosien aikana nousujohteista.

"Viime vuosi oli meidän paras vuotemme tähän mennessä kasvattajana, kun kasvattimme juoksivat lähes 13 miljoonaa kruunua radoilta. Kuluvasta vuodesta näyttää tulevan vielä parempi, sillä olemme lähes jo viime vuoden ansioissa, ja vuotta on kuitenkin reilu kuukausi jäljellä”, kertaa Alamäki Sisyfos Breedersin nousujohteista kasvatusuraa.

Torniosta on lähtöisin moni hyvin menestynyt suomalainen ravialan toimija. Myös Markon uravalintaan vaikuttaneet Petri Salmela ja Timo Nurmos.

"Olimme muuten Timon kanssa samaan aikaan Outokummun tehtaalla töissä, mutta eihän säännölliset työajat olleet minua varten. Irtisanoin itseni lopulta tehtaalta ja olin useamman vuoden töissä pohjoisessa sekä Petrillä että Timolla”, muistelee Marko reilun parinkymmenen vuoden takaisia aikoja.

Tukholman seudulle Marko päätyi Petri Salmelan matkassa ja hevoskauppojen myötä, kuinkas muuten, Marko tutustui Sisyfos Breedersin taustalla oleviin Olle ja Jenny Larssoniin. He olivat remontoimassa Söderbyn tilaa hevoskäyttöön Arlandan lähistölle.

Pian Marko olikin Sisyfosin palkkalistoilla. Toimenkuva on ollut koko 13 vuoden ajan monipuolinen. Marko vastaa kasvattien myynnistä ja pitää yhteyttä valmentajiin. Samalla hän huolehtii myös Söderbyn tilan valmennusolosuhteista ja on vuokralaisten yhteyshenkilö.

”Kyllähän tässä tekemistä riittää ihan omiksi tarpeiksi, vaikka olemmekin organisoineet toimintaamme hieman uusiksi”, kertoo Marko.

Tätä nykyä nimittäin Sisyfos Breedersin siitostammojen hoito ja varsottaminen on ulkoistettu Caroline Hellströmille, joka on vuokrannut osan Söderbyn talleista ja tiluksista. Hänen vastuullaan on varsojen valmistelu yksivuotishuutokauppoja varten. Samanaikaisesti Marko tekee aktiivista myyntityötä valmentajien suuntaan.

"Tavoitteenamme on, että koko ikäluokka on myyty huutokauppasesongin loppuessa. Aiemmin jätimme jokusen varsan itsellemme, ja ne menivät minun valmennukseeni. Ei antanut kovin hyvää signaalia ulospäin pitää osa varsoista itsellämme. Rehellisyyden nimissä taloudellisestikaan ei ollut järkeä pitää laumaa hevosia itsellään ja yrittää pärjätä niillä”, kertoo Marko syitä strategian muutokselle.

Marko on kotiutunut Ruotsiin, sillä työ- ja arkielämä on tätä nykyä vahvasti Tukholmassa. Työssään viihtyvä Marko ei ole aikeissa vaihtaa alaa, vaikka jokunen vuosi sitten Olle Larssonin tehtyä kaupat koko Märstassa sijaitsevasta tilasta oli myös Marko Alamäen tulevaisuus hieman epävarmalla pohjalla.

"Kauppakirjat oli kirjoitettu, ja kaikki käytännön järjestelytkin oli jo tehty. Ehdin jo melkein tottua ajatukseen, että siirtyisin hevoshommista pois johonkin muuhun työtehtävään konsernin sisällä”, muistelee Marko muutaman vuoden takaisia aikoja.

Kauppaa Söderbyn tilasta ei kuitenkaan koskaan erinäisistä syistä viety loppuun saakka, ja Markon asemapaikka pysyi hevosten parissa.

Sisyfos-konserni käsittää hevosten lisäksi suuren määrän erilaisia kiinteistöprojekteja. Yksi erikoisimmista hankkeista on Dragon Gate, kiinalaistyylinen suuri hotellirakennus Gävlen ja Uppsalan välillä E4 valtatien varrella.

"Ollelle hevoset ovat kaiken muun työn vastapaino. Hän on aktiivisesti mukana päätöksenteossa. Esimerkiksi isäoreja valittaessa minä, Olle ja Robert Lindström päätämme yhdessä isäorivalinnoista”, kertoo Marko Olle Larssonin innostuksesta raviurheiluun.

Markon puheessa toistuu usein suhdeverkoston rakentamisen tärkeys sekä omistajien että valmentajien suuntaan. Hyvänä esimerkkinä tästä voi pitää Islay Mist Sisun myymistä sekä päätymistä Per Nordströmin valmennukseen.

"Tunsin Ercko Oy:n Erno Gardemeisterin entuudestaan, ja tiesin hänen etsivän vuotiaita varsoja. Kutsuinkin hänet katsomaan varsoja ja pääsimme pakettiratkaisuun kahdesta varsasta. Ehtona oli kuitenkin, että löydetään varsoille valmentaja Etelä-Ruotsista. Suosittelin Per Nordströmiä jonka kanssa meillä on ollut paljon yhteistyötä”, muistelee Marko reilun vuoden takaisia onnistuneita varsakauppoja.

Sisu-varsoja on Markon mukaan vuosi vuodelta helpompi myydä. Hyvin ymmärrettävää kun varsojen isinä löytyy muun muassa Facetime Bourbon, Trixton, Googoogaagaa tai vaikkapa Bold Eagle.

Moni varsoista myydään tätä nykyä suurempien valmentajien kuten Svante Båthin, Timo Nurmoksen tai Petri Salmelan hevosenomistajille.

"Jokunen vuosi sitten oli suvantovaihe kasvatustoiminnassa. Nyt satsaamme jälleen kasvatukseen, vajaa 40 tammaa on Ruotsissa, jokunen jenkeissä ja 10 talvehtii Ranskassa. Tulevaisuus näyttää tosi valoisalle kasvatustoiminnan osalta ja Ruotsissa palkintotaso on pysynyt tosi hyvällä tasolla varsinkin ikäluokkakilpailuissa Premiechansningin myötä”, myhäilee Marko tyytyväisenä tulevaisuuden näkymiä.

Pari kolme kertaa vuodessa Marko yrittää käydä Suomessa. Yksi Suomen-vierailuista on yritettävä ajoittaa luonnollisesti kesään, ja mistäpä muusta syystä kuin raviurheilusta.

"Suomen isommat kaksipäiväiset ravit kesäisin ovat minulle vuoden kohokohtia. Tapaa paljon tuttuja ja saa solmittua uusia kontaktejakin, tunnelmoi Marko ja haluaa lopuksi nostaa esiin kuinka paljon työ raviurheilun parissa Sisyfos Breedersillä on antanut.

"Saan työni puolesta matkustaa eri hevoshuutokaupoissa jenkkejä myöten, nähdä uusia paikkoja ja tavata paljon erilaisia ihmisiä. Kyllähän minun maailmankuvani olisi ollut paljon rajoittuneempi, jos en olisi lähtenyt reissuun Torniosta. Reissuun kannattaa jokaisen jossakin vaiheessa lähteä”, toteaa Marko analyyttisesti haastattelun lopuksi.

