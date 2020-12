Ravitoimittaja Iivari Ingves raviradan hallitukseen Forssassa ja Turussa

Miika Lähdeniemi

Ravitoimittaja toisessa polvessa, Iivari Ingves, on aktiivinen ravitoimija muutenkin ravien parissa. Mies on nyt mukana sekä ravitoimittajien että Metsämäen ja Pilvenmäen raviratojen hallituksissa.

Turussa opiskeleva Iivari Ingves, 32, on todella aktiivinen ravitoimija muutenkin. Hän on viikoittain mukana ravien tv-tuotannoissa ja muussakin vihjaamisessa. Lisäksi Ingves on Suomen Ravitoimittajat ry:n hallituksen jäsen. Ingves on jo toisen polven raviaktiivi, sillä hänen isänsä Kenneth Ingves oli pioneerejä raviselostamisessa Suomessa ja toimi mm. myös Vaasan raviradan toimitusjohtajana.

Kahden radan hallituksessa toimimista ei selvästikään nähty ongelmana kummallakaan radalla, ja Ingves itsekin näkee enemmän pluspuolia. Metsämäki valitsi hallitusjäsenensä perjantaina ja Pilvenmäki maanantaina.

"Olen jo toiminut kolme vuotta Pilvenmäen hallituksessa, ja se on opettanut paljon raviratojen hallinnosta", yritysjuridiikkaa pääaineenaan Turun Kauppakorkeakoulussa opiskeleva Ingves kertoo.

"En koe, että radat kilpailisivat mitenkään hirveän kovasti keskenään. Olen ollut aktiivisesti sarjojen laatimisessä mukana Pilvenmäellä, ja siitä voi olla hyötyä Turun suuntaankin. Ainakin ratojen sarjamääritysten yhteensopivuuteen pitää satsata. Lupasin aikanaan olla Pilvenmäellä ainakin Kuninkuusravien (2022) yli käytettävissä - hallituskausi on aina kolme vuotta kerrallaan. Raviradoilla, kuten koko alallakin, on paljon asioita, joissa on parantamisen varaa. Koitetaan saada niitä paremmiksi."