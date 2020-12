Batman Godivan, 11,7, jalka ei kestänyt

Elina Paavola

Batman Godiva oli upea ilmestys.

Batman Godiva jouduttiin lopettamaan, kun heti alkuun Jasmiina Ahon valmennuksesta todettiin hankositeen vioittuneen. Oriilla oli aiempia vammoja alla, ja ratkaisu oli selvä. Oriin ennätys oli 11,7 ja se tienasi 57089 euroa 36 startissaan, joista voitti kahdeksan.

"Batman Godivan jalka oli paksuna jo tullessa", Jasmiina Aho kertoo.

"Vammoja oli ollut, ja tätä vähän osattiin pelätäkin. Upea hevonen, jota pitää kunnioittaa kaikissa ratkaisuissa. Tämä oli valitettavasti parasta hevostakin ajatellen. Omistaja tarjosi minulle sitten puolikasta kolmevuotiaasta tammastaan Mountain Bariumista (Neighsay Hanover), joka on jo tallissani. Minulla on nyt sellainen tilanne - kaikesta huolimatta - että on kolme karsinaa, mutta neljä hevosta. Kolmas kotona oleva on Dream Command (S.J.'s Caviar). Se on kuusivuotias siitostamma, jota astuettiin Andover Hallilla, mutta joka on nyt kantavana Diamond Duosta (Andover Hall). Se pitäisi saada sijoitettua jonnekin, että saisin Antti Peltolalta ja Laura Väänäseltä hankkimani Broomhildan (All Laid Out) kotiin treeniin."

"Olen juuri nyt katsomassa kolmevuotiasta Broomhildaa Juha-Pekka Laurilalla, jonka luona se tällä hetkellä valmentautuu. Olen tosi tyytyväinen ostokseeni, siitä tulee vielä hyvä!"

