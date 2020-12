Lämminveristen yläikärajasta kysely Hippokselle

Terhi Piispa-Helisten

Seabiscuit kilpaili 2019 menestyksellä 12-vuotiaana.

Yhtenä yksityiskohtana keskustelussa on se, että Tanskassa ja viime vuodenvaihteessa myös Ruotsissa ikäraja on nostettu 14 vuoteen. Norjassa ikärajat ovat samat kuin Suomessa, 12 lämminverisille ja 15 kylmäverisille. Master AS:n, 12 vuotta, valmentaja Marika Jurvanen on nostanut asiaa esille tänä loppuvuonna Suomen Hippokselle asti.

Ruuna Master AS on tehnyt hyvää jälkeä sekä satulan alla että kärrylähdöissä ja jatkaa kilpailemista tällä viikollakin. Se on ilmoitettu illaksi Vermoon ja vielä perjantaiksi Kouvolaan. Lisäksi esimerkiksi kasvattajansa Olli Innasen ohjastama Hello Garfield, niin ikään 12, voitti kovan lähdön eilisissä Kuopion Toto5-kohteissa. Ruunan meno oli hyvää marraskuun kisoissaankin.

"Jurvasen kysely käsitellään tiistaina 15. joulukuuta sääntövaliokunnan kokouksessa", kertoo Hippoksen kilpailupäällikkö Tuomo Pekonen.

"Tutkimme viime vuodenvaiheessa tilastoja Pekosen kanssa aika tarkkaan", Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Martti Tala pohtii.

"Luvut näyttivät silloin varsin painokkaasti, että kyse on todella harvalukuisesta joukosta ravureita, joille kysymys voisi olla merkityksellinen. Lähinnä se koski tuolloin derbyvoittaja Seabiscuitia, joka oli tehnyt hyvän kauden 2019. Ruotsissa päätyivät nostamaan yläikärajaa, mutta siellä ideana oli saada ehkä vähän lisää kilpailevia ravureita mukaan. Meillä tähän ei tuntuisi olevan tarvetta, kun ravipäivät ovat kavennuksien kohteena. Eläinsuojelullisesta näkökulmasta minusta kannattaa pelata varmanpäälle ja pysytellä nykyisissä säännöissä. Tämä on henkilökohtainen näkemykseni."