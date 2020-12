Kontiolle viisi putkeen Solvallasta ja rento viikonloppu tulossa

Anu Leppänen

Solvallan viiden voiton putken Kontio.

Tuolla Solvallan voittotehtailullaan Kontio, 67, nousi Ruotsin ajajaliigassa jaetulle kolmannelle sijalle 227 voitollaan 2020, samaan lukemaan Örjan Kihlströmin, 58, kanssa. Ulf Ohlsson, 56, 303 voitollaan on jo mennyt menojaan. Björn Goop, 44, on kakkosena 254:llä. Kontiolla on urallaan voittoja Pohjoismaissa ainutlaatuinen luku, yli 11200 tikkua. Solvallassa Kihlström (97 voittoa) on vielä kymmenen tolppaa vuonna 2020 Kontiota edellä. Kontiosta Vallan kolmoseen Erik Adielssoniin onkin sitten jo 41 voittoa ilmaa.

"En osaa kyllä sanoa, miten usein tuollaisia viiden voiton raveja on tullut urallani", Kontio pohtii.

"Varmaan joskus, kun noita ravipäiviäkin on jokunen määrä takana. Ihan mukavasti tämä tuntuu sujuvan, ja tarkoitus on tehdä tätä niin kauan kuin voimia ja terveyttä piisaa, ainakin toistaiseksi. Terveys on nyt hyvä, ja fiilis on hyvä. Toisaalta tänä iltana on vapaata - nyt olen menossa lounasraveihin Örebrohun - ja lauantai on kokonaan vapaa tällä kertaa. Ihan kiva on välillä olla ihan kotonakin lauantaina, mukavalta sekin tuntuu."

Kontion voittoajokeissa oli jos jonkinlaista lupausta - myös perheen oma kasvatti Shalako.

"Se piti taukoa kesällä ihan siksikin, kun vaimoani Päiviä ei kiinnostanut lähteä sillä raveihin. Tänä kesänä syntynyt tammavarsa samasta emästä (Bardot Boko, Sweden Cup -voittaja Dante Bokon sisko) ja Andover Hallista vei enimmän huomion. Laakkosen veljesten Alien Hill (Muscle Hill) oli eilen aika jäätävä. Siitä varoteltiin, ettei ole ihan helppo hevonen, mutta ei ollut mitään ongelmaa. En tuntenut hevosta aiemmasta, ja mietin kirikierroksella, että kuinkahan tässä käy? Vedin sitten turhaankin korvahuput auki, ja tamma lähti kuin pyssyn suusta. Se olisi voittanut joka tapauksessa. Myös muut voittoajokit olivat vaan tosi hyviä eilen."

Kuinka tulevissa raveissa tulee käymään?

"Örebron lounasraveissa on vähän oudompia ajokeita, eikä suuria odotuksia. Huomenna Solvallan lounaissa MAS Capacity (T65-6) on paras sauma. Sillä on joku asia nyt loksahtanut kohdalleen. Viimeksi se oli hyvin rauhallinen ja voitti erittäin helposti. Kykyjä on ollut aina, mutta se on ollut välillä toivottoman epävarma. Eldorado (T65-1) voi yllättää - viimeksi se yllätti laukalla ennen auton irtoamista. En osannut odottaa ollenkaan sellaista. Perjantai-iltana lupasin mennä Bollnäsiin yhtä hevosta ajamaan, kun on Katja Melkon tallin suomalaishevonen James Gonzales (T4-1) ajokkinani. Se lienee varmin menestyjäni lähipäivinä. Ori on ihan hirmuisen kyvykäs sarjoihinsa ja paljon ylemmäskin."

"Lupasin lähteä hyvän ajokin takia ja siksikin, kun Kaj Widell lupasi tulla kotoa hakemaan ja tuoda takaisin. Oli sen verran hyvää palvelua luvassa."

