Pariisin viime talven hirmu Short In Cash on palaamassa

Parhaimmillaan hurjaa jälkeä Vincennesissä viime talvimeetingin aikaan Björn Goopilla tehnyt suomalaisori Short In Cash on palaamassa "rikospaikalle".

Silja Nikkanen

Musta hurmuri Short In Cash kasvattajansa ja osaomistajansa Tapio Nikkasen seurassa.

Viime Vincennesin talvimeetingin alkupää antoi viitteitä, että Short In Cash (Ready Cash) voisi olla menossa eurooppalaisiin huippulähtöihin. Yli neljän kilometrin talvimeetingin lopun Prix De Paris tuotti kuitenkin vaivoja, ja sen jälkeen on ollut hankalaa pitemmän aikaa.

"Hevosenomistamisen normikuvioita", huokaa kuusivuotiaan oriin kasvattaja ja osaomistaja Tapio Nikkanen.

"Maaliskuussa oriin polvia operoitiin takaisin Ruotsissa. Syyskuussa oli paluun aika, mutta hevonen toppasi, ja Goopin melkein koko talli olikin siinä kohtaa viruksessa. Sitten ori ei viihtynyt karsinalevossa ja kolhi itseänsä. Keskiviikkona Björn Goop soitti, että nyt hevonen tuntuu siltä, että lähdetään Pariisiin. Parin viikon sisään ori matkustaa ja tammikuun lopulla on mahdollista startata, ja sen ja maaliskuun välillä on tarkoitus ajaa jokunen lähtö siellä."

"Aika harmittavaa on ollut, mutta nyt näkyy siis valoa tunnelin päässä. Vuotta vanhempi veli Shorthanded Jagkikin (Jag De Bellouet) vaikuttaa kuntoutuneen hankosidevammastaan, toivottavasti, ja senkin startti kotimaassa tammikuun lopussa on mahdollista. Pidetään peukkuja. Varsinkin Short In Cash kyllä pystyy isoihinkin asioihin, jos saadaan se terveenä takaisin. Tai ainakin itse uskotaan mahdollisuuksiimme."

