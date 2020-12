Liisa Lanki muutti Suomeen – tallissa heti mielenkiintoinen kalusto

Liisa Lanki on siirtänyt toimintansa Tallinnasta Suomeen ja Kokemäelle. Tallissa on heti päällä kova säpinä.

Anu Leppänen

Liisa Lanki on niittänyt meikäläisiltä raviradoilta menestystä 18 kertaa ykköseksi yltäneen ja Virosta täsmäiskuja Suomenlahden yli tehneen Vanjalin kanssa. 24-vuotias valmentaja-ohjastaja siirtää nyt toimintansa kokonaan isiensä maille.

Kotimaan valmentajamarkkinoilla on uusi tekijä, kun Virossa vaikuttanut Liisa Lanki siirtää toimintansa Tallinnasta Suomeen. Hän on vuokrannut tallin Kokemäeltä.

”Talli sijaitsee raviradalta noin kilometrin päässä. Meillä on nyt yhteensä 20 hevosta. Yksi starttihevonen on vielä tulossa. Viisi-kuusi päivää on täällä nyt oltu”, treeniajosta tavoitettu Lanki valaisee.

24-vuotias ammattilainen jatkaa, että Suomeen tulo on ollut mielessä pidemmän aikaa.

”Olen katsellut talleja Suomesta jo monta vuotta, mutta sopivaa ei ole löytynyt. Tämä paikka miellytti mua. Tässä on tosi hyvät maastot treenata. Katsotaan miten menee, mutta kyllä tänne tultiin sillä mielellä, että pidempään ollaan.”

Kun tallin pääluku nousee kolmannelle kymmenelle, käsipareja vaaditaan.

”Äitini auttaa mua, ja lisäksi tässä on yksi työntekijä. Liettuasta on tulossa yksi poika töihin, ja Suomestakin hankitaan tarpeen mukaan työvoimaa.”

Tallin kokoonpano vaikuttaa iskukykyiseltä.

”Paljon on varsoja. Niistä ovat kaksivuotiaina kilpailleet Easter Dream, joka ei ollut Lahdessa kunnossa, mutta on kyllä tosi lahjakas, ja yks toinen, joka on kisannut seitsemän kertaa, voittanut kuudesti ja ollut kerran toinen. Se on juossut Tallinnassa ja Venäjällä”, Lanki kertoo.

Tuloksen 16,6 jo painellut Easter Dream (Bar Hopping – Sheer Soul) on myös sukunsa puolesta huomiota herättävä, sillä kyseessä on amerikkalaisen supertähden Greenshoen täti.

Varttuneempiakin kilpahevosia löytyy. Tallissa on tuttu monté-tykki Vanjali. Jörgen Westholmilta tuli 4-vuotias Global Army (isä: Yield Boko), joka on kisannut 21 kertaa, ottanut kolme ykköstä, yhden kakkosen ja neljä kolmosta. 13-aikaisen oriin voittosumma on reilut 200 000 kruunua.

Veijo Heiskaselta Langille muutti 8-vuotias Panther Face (Muscle Hill). Oriin ennätys kirjataan lukemin 10,6, ja voittosumma nousee päälle 570 000 kruunuun. Panther Facen statistiikka on: 68 8-11-5.

Svante Båthilta on talliin lähiaikoina saapumassa toinen musclehilliläinen menijä, Remain in Light. Nelivuotiaan oriin ennätys on 12,3, ja tiliä on kaviourilta kertynyt 288 000 kruunua. Uran 22 starttia ovat tuoneet kolme voittoa, kahdeksan kakkossijaa ja yhden kolmannen tilan.

Viime vuosituhannen kotimaisen menestysnimen Risto Langin tytär kertoo, että ensisijaiset tähtäimet ovat Suomessa, mutta tallissa on paljon Ruotsissa syntyneitä ja sinne rekisteröityjä varsoja, joilla on tarkoitus starttailla jatkossa myös länsinaapurissa.

”Kilpaakin aion itse ajaa, mutta Suomessa on osaavia ammattiohjastajia, joita totta kai myös käytetään. Vielä ei ole hevosia ilmoitettu kisoihin. Kotiudutaan ja treenaillaan ensin hetki rauhassa”, Lanki päättää.