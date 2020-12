Hevosenhoitaja Satu Lappeteläinen elää unelmaansa Ruotsissa

Christina A Hande

Satu Lappeteläisen hoitama Cyrano De B. otti voiton heti ensimmäisessä monté-startissaan. Kuvan otti voittajaa ratsastanut Christina A Hande.

Siilinjärveltä lähtöisin oleva Satu Lappeteläisellä on ollut selvät sävelet jo yläasteikäisestä, mille alalle hän aikoi suuntautua täysi-ikäisenä. Viimeiset puolitoista vuotta ruotsalaisen ravivalmentajan Per Lennartssonin palveluksessa työskennellyt Satu ei lähtenyt kuitenkaan hevosalan töihin heti peruskoulun jälkeen.

"Kävin lukion kunnialla läpi, vaikken olekaan koskaan ollut mikään lukuihminen. Tavoitteenani on aina ollut saada työskennellä ravihevosten parissa päätoimisesti mutta hyvä että kädessä on yo-todistus. Eihän sitä tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan,” aloittaa Satu haastattelun.

Heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen Satu suuntasi töihin Markku Niemiselle. Tampereen ajan jälkeen Satu oli ihan muun alan töissä vuoden verran.

Raviala veti kuitenkin puoleensa ja seuraava työpaikka olikin Tapio Mäki-Tulokkaalla. Sen pestin päätyttyä ulkomaille lähtö alkoi siintää Sadun mielessä, mutta siihen saumaan ei vapaita työpaikkoja ulkomailta löytynyt.

Niinpä Satu aloittikin Aripekka Pakkasella, mutta kovin kauaa hän ei ehtinyt Pakkasella olla töissä. Sillä Per Lennartsson, jolta Satu oli tiedustellut töitä aiemminkin, otti uudelleen yhteyttä tarjotakseen töitä. Kauan ei Sadun tarvinnut miettiä vastausta Lennartssonin kysymykseen, ja niinpä asemapaikka vaihtuikin Eskilstunaan.

Per Lennartsson valmentaa hevosiaan Eskilstunan radan välittömässä läheisyydessä, josta matkaa maan pääradalle Solvallaankin on vain reilut 100 kilometriä.

"Viihdyn täällä tosi hyvin, Per on todella hyvä työnantaja. Hevosia Lennartssonilla on tällä hetkellä vajaat 30 valmennuksessaan. Sopiva määrä hevosia tälle tilalle, ja meillä on oikein hyvä porukka töissä täällä”, kehuu Satu työnantajaansa.

Per Lennartsson on menestynyt todella hyvin valmentajana Ruotsissa, meriittilistalta löytyy muun muassa derbyvoitto Jolly Rocketilla ja Uppfödningsloppetin voitto Gareth Bokolla. Vuonna 2011 Lennartssonilla oli sekä Rakas että Year in Review mukana Elitloppetissa.

Per Lennartsson kuuluu eittämättä ruotsalaisten huippuohjastajien joukkoon, vaikkei kovin aktiivisesti kierräkään lainaohjastajana raveissa. Marraskuun alussa Per voitti muun muassa Breeders Crown -finaalin kotiradallaan Robert Berghin valmentamalla Hail Marylla.

"Per ajattelee sekä valmentajana että ohjastajana hevosen etua, ja hevosta ei polteta loppuun yhteen starttiin. Omilla valmennettavillamme tähtäimenä ovat luonnollisesti ikäluokkalähdöt, mutta hevosille annetaan aikaa kehittyä rauhassa. Eivät ne kiirehtimällä parane”, kertoo Satu työnantajansa hevosfilosofiasta.

Per Lennartsson on innokas kokeilemaan hevosiaan monté-lähdöissä, ja useimmiten hyvällä menestyksellä. Vuonna 2018 Order to Fly voitti muun muassa Ruotsin Mestaruuden ja 250 000 kruunua montéssa.

Uusin menestyshevonen montélähdöissä on Sadun hoitohevonen Cyrano de B., joka voitti heti monté-debyytissään Svensk Travsportin Fyraåringsmontén Christina A Handen ratsastamana viikko sitten Solvallassa. Voi kuulostaa huimalle debytoida montén suurkilpailussa, mutta taustajoukoilla oli vankka luottamus Cyrano de B:n kykyihin melko kovassa lähdössä.

"Minä ratsastin ruunalla lupauksia herättäneen testihiitin ennen ilmoittamista. Cyrano de B. on myös ronskin kokoinen ruuna, jonka raamien ajattelimme sopivan hyvin montéen, ja Christina A Hande on rutinoitunut ratsastaja”, kertaa Satu 100 000 kruunun arvoiseen ylivoimavoittoon päättynyttä Cyrano de B:n monté-debyyttiä.

Voisi ajatella, että Per Lennartssonilla valmennettaisiin hevosia enemmänkin selästä käsin, mutta näin ei kuitenkaan ole.

"Joskus käymme palauttelemassa startin tai hiitin jälkeisenä päivänä hevosia selästä käsin, mutta muuten hevosia valmennetaan perinteisin menetelmin. Me käytämme Eskilstunan raviradan tarjoamia harjoitteluolosuhteita, jotka ovat todella monipuoliset ja hyvin hoidetut”, antaa Satu tunnustusta Eskilstunan raviradan valmennusolosuhteille.

Hevos- ja ravi-innostuksen Satu on saanut verenperintönä, sillä perheessä on harrastettu raviurheilua hyvällä menestyksellä pitkälle ajassa taaksepäin. Perheen isä Eero Lappeteläinen toimii eläinlääkärinä Pohjois-Savossa. Hänen menestyshevosiaan on ollut muun muassa takavuosien menestyjä Nicklaus ja tällä hetkellä hyvin menestyvä Obrigado. Tänä vuonna kolme kertaa voittaneen ruunan valmentajana on kuitenkin nykyään Sadun sisko Birgitta Lappeteläinen, isän toimiessa taustalla hoitajana.

Sadulla itsellään on Ruotsissa mukanaan mielenkiintoisen sukuinen kaksivuotias tamma Nitroglycerine jonka valmentajana paperilla on Per Lennartsson. Sadun kotikasvatti ei ole debytoinut kilparadoilla, mutta jonkinasteisia odotuksia Classic Photon tyttärestä Sadulla on.

"Tamma vaikuttaa saaneen juonen päästä kiinni harjoitusten perusteella, ja toivottavasti pääsemme ensi keväänä radoille. Kolmivuotiaille Suomessa syntyneillekin varsoille on Eskilstunassa ja lähiradoilla hyväpalkintoisia lähtöjä tarjolla yllin kyllin, kunhan vaan hevonen pysyy terveenä ja kehittyy tasaisesti,” pohtii Satu Nitroglycerinen kolmivuotiskautta.

Ruotsissahan on tänä vuonna maksettu vähintään 40 000 kruunun ykköspalkinnot kaikissa kolmivuotislähdöissä ja kahdeksanneksi sijoittunutkin saa vielä 5 000 kruunua. Satu ei ole ensimmäinen haastatelluista hevosalan ihmisistä, joka kehuu ruotsalaista raviurheilua, mutta haluaa korostaa juuri palkintotason merkitystä ammattimaisen toiminnan turvaamiseksi.

"Nytkin sunnuntaina minulla on kaksi passia startissa Rommen GS75-raveissa, toinen juoksee 35 000 kruunun ykkösestä, ja toinen 60 000 kruunun ykkösestä. Ja kuitenkaan ei ole kyse viikon pääraveista, vaan periaatteessa kolmanneksi tärkeimmät ravit V75- ja V86-ravien jälkeen. Kyllähän Ruotsi on varmasti yksi parhaista ravimaista tehdä tätä työkseen”, analysoi Satu ruotsalaista raviurheilua.

Koronarajoitusten takia Suomen vierailut ovat olleet vähissä Sadulta viime aikoina, mutta muuten hänellä ei ole valittamista olostaan Ruotsissa. Hyvä työpaikka ja oma hevonen luovat pohjan hyvälle arjelle

"Onhan tämä kuin unelmaa eläisi. Tekee työkseen sitä mistä on aina haaveillut, sekä saa työn ohella valmentaa omaa kasvattiaan todella hyvissä harjoitteluolosuhteissa. Ehkä joskus tulevaisuudessa voisi kokeilla jotakin muuta ravimaata, mutta sen aika ei ole lähellä”, tunnelmoi Satu haastattelun lopuksi.