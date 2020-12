Pesiskimpan ja Puhtimäen helmen Carlemanin kilpailu-ura päättyi

Terhi Piispa-Helisten

Upea Carleman kilpaili lähes koko uransa Emma Väreen valmennuksesta.

Carleman (S.J.'s Photo) tienasi 67575 euroa ja voitti 15 kertaa 93 startissaan. Sen esitykset ovat hyvästä parhaasta tasosta huolimatta ailahdelleet, ja tarkemmat tutkimukset toivat esiin vamman, joka on saattanut vaivata pitkäänkin.

"Sillä murtui nuorena kilpahevosena kavioluu", kertoo Suomen kovimpiin kuuluva pesäpalloilija Puhtimäki.

"Vikaa 'Kallen' ongelmien takaa haettiin kovasti ja moneen otteeseen, mutta nyt onneksi vihdoin huomattiin, ettei murtumapaikka edelleenkään ole levossa. Murtumalinja näkyy edelleen. Se ehkä selittää ailahtelua. Carlemania olisi voinut koittaa kuntouttaakin vielä, mutta päätimme nyt näin. Kyseessä on hienoluontoinen tapaus, joka on antanut meille kimppalaisille jo hirmu paljon, ja haluamme antaa sille varmempaa terveyttä. Ruuna jatkaa Väreen perheen tallissa varsojen kouluttajana laidun ja pihatto-oloissa. Kalle viihtyy Väreillä ja Väreet tykkäävät Kallesta, joten tämä on hyvä näin. Carleman oli ihan ihanteellinen kimppahevonen kaikilla tavoilla. Se esiintyi mm. pesisottelussa ja teki monta mahtavaa esitystä."

Pääset tästä "Kallen" eli Carlemanin uran tietoihin.

Mitä Pesiskimpalle muuten kuuluu?

"Osa kimppailaisista on myös Kevinin Tähdessä, joka on aloittanut lupaavasti uudesta tallista Hannu Hietaselta, mutta oli viime startissa kipeänä. Ruunan tulevaisuus tuntuu kuitenkin jännältä, kun kyseessähän on vielä nuori suomenhevonen (6). Nyt täytyy käydä Carlemanin osakkaiden kanssa käpi, onko halukkuutta ja kuinka paljon, uuteen kimppahevoseen. Oma harrastukseni jatkuu tietysti Johnny Flamen (Quite Easy), 6, ja kolmevuotiaan tamma Invasion Birdlandin (Brillantissime) kanssa aktiivisesti. Martti Ropponen on saanut jälkimmäistä rahoittumaan ja muutenkin hyvään suuntaan viime aikoina. Kaksi vuotta kohta täyttävä Night Sky Eagle (Lexus Font) on iso ja ihan lupaava tammavarsa Markku Niemisen valmennuksessa, ja lisäksi on pari tulevaakin varsaprojektia."

Tästä Kevinin Tähden kilpailutietoihin.

Entä pesäpalloilija Puhtimäelle?

"Puhtimäki joutuu vielä jonkin verran kuntouttamaan selkäänsä, mutta jo on päästy onneksi lajinomaiseen harjoitteluunkin. Mies on vain niin säälimätön itselleen, ettei meinaisi millään malttaa olla repimättä. Onneksi ikä on ehkä vähän tuonut viisautta tuossa suhteessa, ja pitää vain koittaa jaksaa malttaa paikat ihan terveeksi asti."

Anu Leppänen

Huippupesäpalloilija Juha Puhtimäki.