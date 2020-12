Aripekka Pakkanen Ruotsiin siirtyneistä hevosista, Staro Miamista ja Ypäjästä: "Ei laineet osu meihin"

Ville Toivonen

Aripekka Pakkanen valmennustallinsa huipun Staro Miamin seurassa.

Hyvin menestyneet IFA Racingin tammat, kolmevuotias Didi Dam (Donato Hanover), viisivuotias Essie Gonzales (Muscles Yankee) sekä kaksivuotiaaksi tuleva Star Angus (Andover Hall) siirtyivät Pakkaselta Katja Melkolle Ruotsiin valmennukseen. Samoin Tammaderbyn finalisti Even Smaller Plum (Even Better Odds) siirtyi Ypäjältä Ruotsiin.

"Ymmärrän hyvin Risto Leppäsen (Ifa Racing) ratkaisun", myöntää AP Pakkanen.

"Olisin varmaan päätynyt hänen tilanteessaan samaan. Ruotsissa on tammoille paremmin rahaa, mistä ajaa kilpaa, ja hän siirsi samalla varsankin Melkolle. Leppänen oli pettynyt, kun esimerkiksi Essie Gonzales pärjäsi hyvin, mutta se tuntui huonosti tilillä. Kyllä siitäkin näkökulmasta pitää olla huolissaan lajin tulevaisuudesta."

"Even Smaller Plumin italialainen omistaja puolestaan harmitteli, kun palkintorahat eivät tulleet hänelle suoraan tilille. Hippoksen järjestelmään sopii kai vain suomalainen tilinumero. Hän liisasi tamman Ruotsiin jollekin italialaiselle kengityssepälle. Even Smaller Plum menee kengittä paremmin, ja siihen balanssiin pääsee Ruotsissa hieman nopeammin. Radat sopivatkin siellä paremmin kengittä ajamiseen."

Eikö Pakkasen tallillakin ole ollut Ruotsissa välillä filiaali ja voisiko olla jatkossakin?

"On ollut ja voisi olla jatkossakin. Sellaisesta on ollut Hevosopiston kanssa puhettakin, mutta nämä suunnitelmat ovat ymmärrettävästi nyt koronan ajan jäissä. Se sopisi hyvin pikkuisen kansainvälistämään hevosenhoitajakoulutusta. Koulutukseen voisi kuulua jakso Ruotsin puolella. Tämä olisi lisäksi kustannustehokasta toimintaa, sillä minun laskujeni mukaan se filiaali rahoittaisi itse itsensä. Hevosten kilpailuttamiseen Ruotsin puolella on kysyntää, kuten huomataan."

Ypäjän väitetty huono työilmapiiri puhuttaa nyt kovasti. Näkyykö se teille jotenkin?

"Ei millään lailla. En edes ymmärrä, mistä on kysymys. Olen myös kysynyt kaikilta työntekijöiltäni asiasta, eikä kukaan heistä tunnu tietävän mitään koko hämmingistä. En varmaankaan tiedä kaikkea, mutta meidän elämään ei ole noussut mitään laineita, arki rullaa ihan normaaliin tahtiin."

Mitä se Pakkasen tallin arki sisältää juuri nyt ja mitä kuuluu esimerkiksi Staro Miamille?

"Hevosia on 35, joista kahdeksan yksivuotiaita. Varsat vasta aloittelevat. Niistä omani Garcon Facile (Saxo De Vandel) menee joutuisasti ja esimerkiksi Staro Miamin Martti Simosen liisaama Mariko De Veluwe (Timoko) Hachiko ja Brad De Veluwen emästä on jännä, mutta tosi isokokoinen. Staro Miami treenaa nyt tosi hyvin. Annettiin sen toipua suolikierteestä erittäin rauhassa. Tämän hetken tunne on, että ensi kausi voi olla vaikka tamman paras. Se on kehittynyt vieläkin fyysisesti ja ennen kaikkea henkisesti. Rentoutta on tullut lisää. Sillä koitetaan kilpailla huipulla, ja kun se ei enää onnistu, se astutetaan. Kuitenkin odotukset ovat korkealla. Keväällä kesäratojen tullessa koitetaan tulla suurin piirtein radalle sillä."