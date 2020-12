Koronavuoden menestyskuski kovan onnen Per Lennartsson mursi lonkkansa

Vuosi 2020 ei ole Per Lennartssonin voitokkain ohjastajana, mutta se on suurvoittoineen paras. Eilen iltapäivällä Eskilstunan mies joutui kuitenkin onnettomuuteen, ja taukoa tulee.

Antti Savolainen

Vuosi 2020 on taas osoittanut, että Per Lennartssonilla pysyvät ohjat käsissä, mutta nyt mies joutuu leikkaukseen.

Koronavuosi on Per Lennartssonille, 54, uran paras palkintorahoissa mitattuna. Kasassa on yli 13 miljoonaa kruunua ohjastajana hevosenomistajille ajettuja palkintoja. Suurimmat palkinnot ovat kahden miljoonan kruunun arvoinen Kriteriumin kakkonen* Björn Goopin valmentamalla San Moteurilla (Panne De Moteur) ja nelivuotiaiden oriiden sekä ruunien Breeders Crownin voitosta 1,6 miljoonaa Robert Berghin tallin Hail Maryn (Googoo Gaagaa) rattailla. Lennartssonille menestyksen suo, sillä viime vuodenvaihteessa eskilstunalaiselta leikattiin syöpä. Siinäkin mielessä kauden saavutukset ovat kovia, että kausi alkoi hänen osaltaan edellä mainitusta syystä vasta tammikuun loppupuolella.

Tämä aamu toi twitterissä kuitenkin uusia huonoja uutisia Lennartssoniin liittyen. Mies tweettasi joutuneensa eilen hevosen nurin heittämäksi. Viestin mukaan lonkkaluu oli murtunut, ja leikkaus tapahtuu tänään aamupäivällä. Toipumiseen vaadittavaa taukoa on tietenkin tulossa, ja Lennartsson lupasi kertoa em. mediassa lisää, kun tietoa jatkosta saadaan.

Tästä pääset Sulkysportin lyhyeen uutiseen kovan onnen Lennartssonin uudesta vastoinkäymisestä.

*Korjattu 16.12.2020 kello 12:22: San Moteur oli Kriteriumin 200000 kruunun arvoinen kakkonen - ei voittaja.