Tauno Hyriäinen on amatööri ammattilaisen tavoittein – "Pikkuisen tämä on lähtenyt käsistä"

Tuoreimman hankinnan myyntipuhe kuului näin: "Kuule Tane, se on ollut Ranskassa sua huonommalla miehellä."

Ville Toivonen

Lara Boko on Tauno Hyriäisen mieleinen hevonen. Ruotsissa syntynyt tamma on aloittanut uransa kahdella voitolla ja jatkossa sen tähtäimet ovatkin Ruotsissa.

Jo pitkään omistajana mukavasti pärjännyt Oraviston Talli Oy tarkoittaa nokialaista Tauno Hyriäistä perheineen.

Tammikuun lopulla 69 vuotta täyttävä Hyriäinen on panostanut hevosiin tosissaan viimeiset kahdeksan vuotta. Hevosia on ollut ”melkein aina”, mutta hevostoiminta alkoi kasvaa Hyriäisen jätettyä varastointipalveluita tarjoavan yrityksen vetämisen uudelle sukupolvelle.

”Pikkuisen tämä on lähtenyt käsistä. Kokonaan omia hevosia on viisi ja kimppoja neljä”, Hyriäinen laskee.

Omissa käsissä on kolme ajohevosta. Hyriäisen ajettavat ovat Matti J. Mäkisen tallissa Teivossa, ja kaksi niistä myös Mäkisen treenilistoilla.

”Tiimityötä tämä on. Tämä on minulle älyttömän hyvä systeemi, eli hevoset hoidetaan ja ruokitaan tässä. Pidin pari vuotta kolmea hevosta omassa tallissa meidän kesäpaikalla, mutta se kävi liian raskaaksi. Tässä ei tarvitse olla kaikesta itse vastuussa.”

Raviradalla toimimisen plussapuolia on myös toiminnan sosiaalisuus.

”Tallikämpässä kokoonnutaan joka aamu pienellä porukalla käsittelemään politiikat ja urheilut”, Hyriäinen myhäilee.

Hyriäisen omissa käsissä ovat nelivuotiaaksi kääntynyt Kandice Boko sekä kolmevuotiaiksi tulleet Lara Boko ja Labovic Boko, joista molemmista on hyvät odotukset. Lara Boko on aloittanut uransa kahdella voitolla ja myös Labovic Boko on Hyriäisen mieleinen. Tämän haastattelun tekemisen jälkeen Lara Bokon uudeksi valmentajaksi varmistui Timo Nurmos.

Tauno Hyriäinen on hankkinut kaikki nykyiset hevosensa Boko-kasvattaja John Bootsmanilta. Yhteistyö lähti Zimba Bokosta, jonka Hyriäiselle vinkkasi Bootsmanin pitkäaikainen yhteistyökumppani Markku Nieminen. Nykyisin varsojen valinnassa ja hankkimisessa on aktiivisesti mukana Hyriäisen poika Kristian Andersson.

Nyt kolmevuotiaan kaksikon Hyriäinen hankki jo pikkuvarsoina. Labovic Boko on saanut nimensä BC Nokian riveissä korisliigaa pelaavan Dragan Labovićin mukaan, Lara Boko taas Teivon vanhan tallikoiran mukaan.

”Olin vähän joulujuhlatunnelmissa, kun sanoin pojalle, että jos Bokolla syntyy Labovic Boko ja Lara Boko, ostan ne molemmat. Eihän siihen muuta tarvittu.”

Toistaiseksi pisimmälle Hyriäisen omissa käsissä on päässyt Hermes Boko, joka hankittiin Elitloppetin huutokaupasta 160 000 kruunulla. Tamma pärjäsi etenkin kolmevuotiaana hienosti selviten muun muassa Tammakriteriumin finaaliin. Nelivuotiskauden jälkeen Hermes Boko siirtyi siitokseen ja viime kesältä on varsa Father Patrickista.

”Varsa on Ruotsin rekisterissä ja tarkoitus on myydä se huutokaupassa. Jos ei saada mieleistä hintaa, se jätetään itselle.”

Vaikka sukuvarsa päätyisikin myyntiin, tavoitteet ovat korkealla myös oman tekemisen suhteen.

”Hermes Bokolla päästiin finaaliin asti, mutta siihen amatöörin taidot loppuivat. Kun nyt osataan finaaliin asti, yritetään vielä oppia sekin, miten se finaali voitetaan.”

Tauno Hyriäisen hevosinnostus on peruja hänen lapsuudestaan. Hänen ukkinsa veli oli vanha seppä, jonka pajassa Hyriäinen kertoo viettäneensä kaikki lapsuutensa kesät.

Ensimmäinen hyvä hevonen oli oma kasvatti Whinny Victor, joka juoksi 33 voittoa ja markka-aikana yli 800 000 markan voittosumman. Kokonaan omista hevosista paras on ollut Bokolta liisattu Zimba Boko, joka Markku Niemisen valmennuksessa muun muassa voitti Svenska Uppfödningslöpingin ja selvisi UET Grand Prix’n finaaliin.

Kimppaomistajana Tauno Hyriäinen on saanut nauttia hienoista hetkistä Zimba Bokon pikkuveljen Bret Bokon ja Don Williamsin kanssa.

”Tunnelmaltaan paras hetki on ollut Bret Bokon voitto Finlandia-ajossa. Ja juhlallisin hetki oli UET:n finaali Lillessä Zimba Bokon kanssa. Siellä tunsi todella olevansa hevosenomistaja”, Hyriäinen kertaa.

”Elämäni jännittävin hetki taas on ollut Hermes Bokon Tammakriteriumin finaali. Se jännitys, kun lähtöauto lähti liikkeelle, ja se pettymys, kun hetkeä myöhemmin Hermes jäi pomppimaan paikalleen.”

Hienosti kulkenut Don Williams on tuorein hankinta.

”Niemisen Markku sitä minulle kauppasi, kun oli yksi osuus jäljellä. En ollut kauhean innostunut, mutta sitten Markku sanoi, että kuule Tane, se on ollut Ranskassa sua huonommalla miehellä. Se oli sellainen myyntipuhe, johon oli pakko tarttua.”