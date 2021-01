Raivion varsaosastolla vastoinkäymisiä ja suuria odotuksia - ”Tällä ei tarvitse jäädä viimeiseksi”

Miika Lähdeniemi

Ravikuninkaan, suurkisojen sankarien ja varsalähtöjen voittajien valmentaja Pauli Raivio valittiin vuoden 2019 keskisuomalaiseksi. 60-vuotiaalla virtuoosilla on tallissaan kiinnostavia nuoria. Kokeneemmasta kaartista Ellin Sisu avaa kautensa sunnuntaina Kaustisella.

Pauli Raivio sanoo, että hänen tallissaan on nyt niukasti vanhempia kilpailevia hevosia, mutta varsapuolella tilanne on toinen. Hän luettelee valmentamaansa nuorta polvea:

”1-vuotiaita on yksi, 2-vuotiaita kaksi, 3-vuotiaita yksi, samoin 4- ja 5-vuotiaita. Viimeksi mainitulla, Särkän Uolevilla, on jalassa taas vähän häiriötä, eikä sen kanssa päästä oikein alkuun.”

Raivio nostaa valmentamistaan varsoistaan ensimmäisenä esille toisen kaksivuotiaista, oriin nimeltään Timbre.

”Se asuu meidän kuninkaan karsinassa. Isäkin on se sama kuningas, Tähen Toivomus. Timbren emänisä on Viesker. Tällä ei tarvitse jäädä viimeiseksi, niin helposti varsa liikkuu. Niin kuin Jokisen Juha sanoi: ”huhheijaa!”. Ori tuo varmasti meille ilon hetkiä, jos vain kaikki menee jatkossa hyvin”, Raivio uskoo.

Onko Timbressä isänsä leimaa?

”On sitäkin, mutta hurjalta tuntuu sanoa, että varsa saattaa olla jopa isäänsä parempi. Pitkä matkahan tässä on vielä edessä. Tähen Toivomuksen soihtu kulkee oriin jälkeläisten kantamana mukavasti eteenpäin”, Raivio lausuu.

Raivion ja Euroopan parlamentin jäsenen Henna Virkkusen omistama Matteus Kevätön päätti 3-vuotiskautensa 15 000 euron arvoiseen Varsakunkku-finaalin voittoon lokakuussa. Mitä lahjakkuudelle kuuluu?

”Voi voi, on vastustanut. Viikko Varsakunkun voiton jälkeen Matteus Kevätön sairastui räkätautiin ja räkää on riittänyt tähän asti. Ori kävi viimeksi tiistaina tähystettävänä, ja räkää on vieläkin, mutta kyllä se on vähenemään päin. Pirullisen sitkeä tauti on kuitenkin ollut. Kun keuhkoputkesta otettiin näytteet, niin selvisi, että ori on saanut bakteeriperäisen jälkitaudin. Matteus on syönyt viisi lääkekuuria”, Raivio huokaa.

”Oriilla oli aamulämpö pitkään kohollaan, eikä räkä lähtenyt siksikään pois, kun Matteusta ei tietenkään voinut rasittaa. Mutta parin kolmen viikon ajan lämmöt ovat pysyneet alhaalla, ja oriin olemuksesta näkee, että nyt on oikea suunta. Sikäli sairastelu sattui hyvään saumaan, että isoja kisoja ajatellen takapakkia ei tullut. Kyllä me kesän turnajaisiin ehditään hyvin mukaan. Koetetaan panna Siirin Valtsulle kampoihin - ja sieltä on taatusti tulossa muitakin valtsuja ja matteuksia.”

Lue myös: Kirkkaan varsatähden ja Valiodivisioonafinaalin sankarin lähes vuoden kestänyt hiljaiselo päättyy - Ellin Sisu takaisin tositoimiin