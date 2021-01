”Annis” palasi Pihtiputaalle – treenaa Santun sukuvarsaa yhdessä ohjastajamestarin kanssa

"Annis" Pekonen poseeraa kera Global Bookmakerin voittoisan E3-karsinnan jälkeen. Suomessa Pekonen on luotsannut yhdessä serkkunsa Santtu Raitalan kanssa menestykseen K.P. Salaman ja Anton von Bentzin.

Anniina Pekonen oli pitkään haaveillut työskentelystä Ruotsissa. Viime vuonna haaveesta tuli totta, ja kuten syyskuussa Ravinetissä julkaistu juttu valaisi, Pekonen viihtyi länsinaapurissa mainiosti. Hän kertoo, että Tukholman liepeillä Hårby Gårdissa toimintaansa pyörittävä Mattias Djuse oli suopea työnantaja, ja olosuhteet olivat kaikin puolin moitteettomat. Tämän vuoksi visiitti venyikin aiottua pidemmäksi.

Mutta polte kotikonnuille korvensi. Poltteen saivat aikaan perhe, kaverit ja serkku Santtu Raitalan hommaama suvukas suomenhevosvarsa Jockas Rita.

Pistikö Santtu painetta peliin paluusi suhteen, että nyt tarvitaan tamman treenaamiseen apukäsiä?

”Noo, ehkä vähän. Läheiset ihmiset olivat syynä paluuseen, ja tietty myös Jockas Rita”, Pekonen nauraa.

”Tulin takaisin Suomeen joulukuun puolivälissä. Työt Ojanperän Antilla ja Ihalaisen Jutalla aloitin jälleen vuoden alussa.”

Miten kuvailisit aikaasi Djusella?

”Mukavaa oli. Kaikesta toiminnasta jäi positiivinen kuva. Ennen Ruotsiin muuttoa olin ollut lähinnä Antilla töissä, ja vaikka Team Ojanperällä on Suomen mittapuulla paljon hevosia, niin Djusella pääluku oli vielä huomattavasti suurempi. Hevosia on siellä toistasataa. Perustyö on kuitenkin samanlaista, hevosia hoidetaan tinkimättä. Tietenkin Ruotsin parempi palkintotaso heijastuu vähän jokaiselle osa-alueelle.”

Mitkä hoidokeistasi jäivät Djusen ajalta parhaiten mieleesi?

”Global Bookmaker ja Devs Definitif. Ensin mainittu teki hyvän kauden 2020. Jälkimmäinen oli muuten läheinen hevonen. Sen olisin ottanut mielelläni mukaan Suomeen.”

Kysyitkö Devs Definitifin omistajalta sitä?

”Ei kannattanut kysyä, sillä ei hän olisi oriistaan luopunut.”

Missä on sitten tulevaisuutesi, Suomessa vai Ruotsissa?

”Molemmat vaihtoehdot ovat hyviä, mutta kyllä musta nyt tuntuu, että ihmisten ja Jockas Ritan vuoksi Suomessa. Toki Ruotsissakin meillä oli se oma piiri, mutta koti on aina koti.”

Onko Suomessa tulevaisuus sitten Team Ojanperällä vai onko tarkoitus antautua uusien tuulien vietäväksi?

”Melkein koko ikäni olen tässä Antilla pyörinyt, enkä olisi palannut, jos en täällä viihtyisi. Antti on jämpti pomo, eikä mulla ole suunnitelmia lähteä tästä muualle.”

No, entäs Jockas Rita, miltä tamma vaikuttaa?

”Oikein mukavalta. Mielenkiintoinen varsa, sellainen Santun ja mun pitkäaikainen haave. Tässä kotipiirissä sitä laitellaan, missä asunkin. Hitaasti ja tamman ehdoilla edetään.”

Miten työnjako Santun ja sinun välillä menee?

”Mää hoidan ja ruokin ja Santtu ajaa. Jos Santulla on kiireitä, niin silloin minäkin ajan. Yhteistyö toimii kitkatta, niin kuin meillä on aina toiminut.”