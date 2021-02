Suunta edelleen oikea: Evartti jatkaa toipumisen tiellä

Terhi Piispa-Helisten

Kuningas Evartin kunto on ilahduttavasti kohentunut, mutta vaaranpaikkoja piisaa edelleen.

Antti Ojanperä raportoi maanantaiaamuna MT Ravinetille, että hallitsevan ravikuninkaan Evartin toipuminen etenee takaiskuitta.

”Ori voi olosuhteisiin nähden asiallisesti. Suolisto toimii jo suht koht hyvin. Evartti on ollut ihan virkeä. Vastapäisen karsinan tammakin oli alkanut kiinnostaa. Ei kai sitä parempaa merkkiä voi ollakaan”, Antti Ojanperä lausuu.

Tapahtumaketjun komplikaationa Evartin keuhkoihin päässeen refluksirehun aiheuttama keuhkokuumeriski on pysynyt hallinnassa.

”Joo, siihen on ollut lääkkeet alusta alkaen, ja keuhkokuumetta on koetettu eliminoida. Lämmöt ovat edelleen pikkuisen sahanneet. Tämä taitaa olla tällä hetkellä suurin ongelma”, Ojanperä kertoo.

Ojanperän puoliso Jutta Ihalainen vietti sunnuntain Evartin luona Viikin hevossairaalassa. Huomenna hän suunnannee takaisin kuninkaan tykö.

”Paljon on mennyt asioita hyvin, mutta edelleen edessä on pitkä toipumisen tie, ja komplikaatioitahan voi tulla vielä kuukausien päästäkin. Mikään ei ole varmaa, mutta kun vertaa sitä torstain tilannetta tähän missä ollaan nyt, niin isoja edistysaskelia on otettu. Hoito Viikissä on ollut ensiluokkaista”, Ojanperä sanoo.

