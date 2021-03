Oriasemien verkostoon täydennystä: Päijät-Hämeessä aloitetaan tammojen siemennykset

Jarno Mela, Ville Toivonen

Anna Färkkilä-Dojka ja Paula Stenberg ottavat tammoja siemennettäviksi huhtikuun alusta.

Eläinlääkäri Anna Färkkilä-Dojka ja hevosyrittäjä Paula Stenberg alkavat ottaa huhtikuun alusta tammoja siemennettäviksi Stenbergin tilalla Hollolan Hämeenkoskella.

"Olen etsinyt yhteistyökumppania Päijät-Hämeestä. En halua perustaa siittolaa yksin vaan niin, että joku hoitaa tammat ja minä hoidan eläinlääkinnällisen puolen", Färkkilä-Dojka kertoo.

Hän on käynyt hoitamassa tammojen palvelut Stenbergin tilalla tämän omilla sekä hoidossa olevilla tammoilla. "Tilalla on valmiiksi hyvät tilat. Laboratorio ja pakkopilttuu ovat valmiina, joten muutoksia ei juurikaan tarvitse tehdä", eläinlääkäri toteaa.

Paula Stenberg osti 2003 vuoden lopussa Risto Airaksiselta tilan, jossa hän on työskennellyt sen jälkeen. Alkuvuosina hän ja Kemppi-talli tekivät yhteistyötä ja Kempin oreista muun muassa Duran Hanover otti tilalla vastaan tammoja.

Färkkilä-Dojka käy Hämeenkoskella siementämässä tarpeen mukaan eli vähintään kolmena päivänä viikossa.

"Pakasteita on tarkoitus myös ruveta tekemään, joten sitten käyn vaikka useampikin kerta päivässä", hän toteaa.

Lupa pakasteiden vastaan ottoon on haussa aluehallintovirastolta.

Färkkilä-Dojka toimi siittolaeläinlääkärinä Helasuon oriasemalla Lohjalla ja aiemmin Hevosklinikka Orivetillä Orimattilassa. Ravihevosväki saattaa tunnistaa hänet aiemmilta vuosilta myös Jokimaan ravien eläinlääkärinä.

Nykyisin hän tekee valvontaeläinlääkärin tehtäviä.

"Ihan kaikki tammat ovat tervetulleita", Färkkilä-Dojka sanoo. Siirtoja otetaan siis vastaan niin ravuri- kuin ratsusukuisille.

Toistaiseksi yhteistyösopimus on tehty Kallelan oriaseman kanssa.

"Paulan pitkä kokemus tammojen ja varsojen pitämisestä on alkanut jo Kemppi-tallilta. Hänen kanssaan on hyvä lähteä tekemään töitä. Voi täysin luottaa siihen, että tammat tulevat hoidettua erinomaisesti", Färkkilä-Dojka kehuu yrityskumppaniaan.

Stenbergillä on varsonut vuosittain 0–8 tammaa. Tänä vuonna kaikki tiineet tammat varsovat asiakkaille. Stenbergillä on myös siitosori, sillä Tomorrowland (Conway Hall - Justice Done – Donerail) on käytettävissä luomuna siitokseen.

Tammoille on erillinen yksikkö ja yhteydessä on varsojen pihatto. Toisessa talliyksikössä hän tarjoaa kuntoutuspalveluja.

"Laitumia ja tarhoja on hyvin, joten meille voi jättää tamman tai vain käydä siemennettävänä sen mukaan, miten tammanomistajat parhaaksi haluavat", hän kertoo.

Stenberg aloitti aikanaan hevosalan työt Asikkalan Kalkkisissa Kempin tallilla. Sitten tie vei Nina Laineen hevosia hoitamaan Hämeeseen ja niiden matkassa Porvoon suuntaan, josta Stenberg siirtyi töihin Tuomas Korvenojalle. Sieltä hän palasi Kempin palvelukseen Lahden Jokimaalle opetettavien varsojen pariin ennen oman yrityksen perustamista.

"Muutama valmennettava on ollut tässäkin niin, että tuntuma raviurheiluun pysyy yllä", hän naurahtaa.