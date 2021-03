Auto ja kuski ei riitä hevoskuljetuksiin: Lupiakin tärkeämpi on kokenut, vastuullinen ja eläimiin tottunut kuljettaja

Harri Sipolan albumi

Harri Sipolan nykyisen toimeksiantajan Roger Wahlmanin valmennettaviin kuuluu S.G. Sherman, joka oli viime kaudella 3-vuotiaana yksi kuljetettavista.

Hevosten ammattimainen kuljettaminen ei ole niin yksiselkoista kuin moni saattaisi luulla. Kuljettajien kokeneempaan kaartiin lukeutuu Oulun seudulta lähtöisin oleva Harri Sipola.

Hän harjoitti toimintaa ensin Suomesta käsin, mutta viimeiset kahdeksan vuotta ovat kuluneet länsinaapuri Ruotsissa ammattimaisena hevosten kuljettajana.

”Mauri Jaaralle aloin ensimmäisenä ajamaan hevosia raveihin Suomessa. Samanaikaisesti kuskasin paljon ratsuja Liettuasta ja Latviasta Suomeen”, kertaa Suomessa Sipola Oy:n kautta hevoskuljetustoimintaa pyörittävä yrittäjä.

Yritys on ehtinyt kuljettaa Suomen ratsastusmaajoukkueen hevosia ympäri Eurooppaa. Tämän lisäksi Harri ajoi rekkaa Norjaan sekä Keski-Eurooppaan ja 1990-luvun lamavuosina tutuiksi tulivat reitit myös Venäjällä. Ulkomailla työskentely ei ollut siten Harrille hyppy tuntemattomaan.

”Ajoin useamman vuoden varsoja Timo Niemelän ja Timo Nurmoksen väliä. Nurmos alkoi kyselemään, josko minulla olisi halukkuutta muuttaa Ruotsiin ja ottaa vastuulleni hänen tallinsa hevosten kuljetukset”, muistelee Harri kahdeksan vuoden takaisia aikoja.

Pian Sipola Oy:n kuljetusauto kuljettikin Timo Nurmoksen hevosia ympäri Ruotsia ravikilpailuihin sekä silloin tällöin maan rajojen ulkopuolelle. Yhtenä ikimuistoisimpana matkana Harri mainitseekin Readly Expressin UET finaalin voiton, jolloin Harri pääsi kuljettajan ominaisuudessa kokemaan voiton kulissien takana Vincennesissä.

Kolmen Nurmoksen tallin vuoden jälkeen Harri alkoi kuljettaa Reijo Liljendahlin hevosia, ja ennen päätymistään nykyisen toimeksiantajansa palvelukseen hän ajoi myös yhden kesän Alessandro Gocciadoron hevosia Ruotsissa.

Nykyisin päätoimeksiantajat ovat Roger Walmann ja Kenneth Haugstad.

”Rogerilla ja Kennethillä on yhteensä vajaat 70 hevosta valmennuksessaan. Viihdyn oikein hyvin heidän kanssaan, ja kevättä kohti kuljetusten määrä nousee kolmivuotiaiden aloittaessa kilpailemisen. Pelkkien kilpailumatkojen lisäksi ajan toimeksiantajille klinikkareissuja sekä siirrän varsoja tarpeen mukaan ”, Harri kuvaa nykytyötään.

Kuinka hevosten ammattimaiseksi kuljettajaksi voi hakeutua?

Luonnollisesti vaaditaan riittävä ajokorttiluokitus kuorma-auton kuljettamiseen. Lisäksi on lähes maasta riippumatta käytävä erityyppisiä koulutuksia ammattipätevyyden saamiseksi. Eläinten kuljettaminen on erityisesti säänneltyä.

”Aina silloin tällöin törmää ennakkoluuloihin, ettei hevosenkuljettamiseen tarvita kuin auto ja kuljettaja. Toimivan kuljetusyrityksen taustalta löytyy kuitenkin paljon byrokratiaa ja muutakin”, hymähtää Harri.

Ammattimainen kuljetustoiminta on luvanvaraista. Ruotsissa eläintenkuljetuksen luvat myöntää ja niitä valvoo maataloushallinto, Jordbruksverket.

”Minulla oli Ruotsiin tullessa ns. EU-lupa eläinten kuljetuksiin, joten suuressa kuvassa lupa-asiat olivat jo kahdeksan vuotta sitten melko hyvällä tolalla. Aluksi tein kuljetuksia suomalaisen yhtiöni lukuun, mutta viime vuodet minulla on ollut ruotsalainen osakeyhtiö,” Harri Sipola valottaa.

Ruotsalainen osakeyhtiö helpottaa jonkin verran lupaprosesseja. Yhtenä tärkeimmistä on kuitenkin löytää ammattilainen, joka auttaa yrittäjää eri maksu- ja lupa-asioissa. Hänelle Tukholmassa sijaitseva tilitoimisto, jolla on suomen kielen taitoista henkilökuntaa, on ollut kullanarvoinen apu.

”Että edes tietää, mitkä kaikki lupapaperit pitää olla kunnossa, ja kun ne ovat vielä ruotsiksi. Olisi ilman apua aika monta unetonta yötä tullut vietettyä paperien parissa”, Harri antaa tunnustusta tilitoimistosta saamalleen avulle.

Tärkein yksittäinen tekijä luonnollisesti hyvän kuljetuskaluston lisäksi on asiansa osaava kuljettaja.

”On helpompi löytää kuljettajia, jotka ovat todella päteviä ajamaan kuorma-autoa. Mutta löydäpä kortillinen kuljettaja, joka on myös tottunut eläinten käsittelijä. Tämän lisäksi ei saa mennä sormi suuhun ongelmien ilmetessä kuljetusten aikana. Eläinten kanssa kun ollaan tekemisissä, eteen tulee usein odottamattomia tilanteita tien päällä”, yrittäjä kuvaa.

Hän onkin yrityksensä ainoa kuljettaja – autoja on kaksi erikokoista.

Harri Sipolalla itsellään on 34 vuoden kokemus erityyppisistä kuljetus- ja maansiirtoalan töistä. Hevoskuljetuksiin siirtymistä edesauttoi huomattavasti käytännön hevosharrastus.

”Ajoin minä 1980-luvun lopulla C-ajoluvankin. Vanhempi tytöistä ajoi myös ponilla kilpaa ja minun menestynein hevoseni lienee suomenhevonen Cherokee, joka ansaitsi vajaat 30 000 euroa kaviourilta”, hän kertoo.

Ajat ovat muuttuneet niin kuljetuskaluston kuin kuljetettavienkin suhteen.

"Nykyään en olisi yhtä innokas hakemaan täyttä lastia nuoria ratsuja Liettuasta. Osaa arvostaa kuljetuksiin tottuneita ravureita, joiden kanssa yleensä asiat sujuvat paljon mutkattomammin,” yrittäjä pohtii.

Vaikka alla on kuinka moderni kuljetuskalusto tahansa, kuljettajalla on iso vastuu eläinten hyvinvoinnista. Harri Sipolan isossa, seitsemän hevosen kuljetusautossa on luonnollisesti kameravalvonta. Sitä täydentää myös hevostiloihin asennettu äänivalvonta.

"Usein reagoin kuljettajana nopeammin mahdolliseen vaaratilanteeseen poikkeavan äänen perusteella.”

Hevosauton kuljettajan ammattietiikkaan kuuluu aina laittaa hevosten hyvinvointi kaiken edelle. Usein lastina on todella arvokkaita kilpahevosia. Sipola painottaa, että on parempi alkaa olla miettimättä liikaa lastin arvoa, vaan tehdä työnsä joka kerta yhtä huolella.

”Jokunen aika sitten aloin kuitenkin miettimään lastin arvoa. Varsojen kanssa on aina arvoitus, kuinka ne toimivat ensimmäisillä kuljetuskerroilla ja olin hakenut kolme Lennart Ågrenin huutamaa vuotiasta varsaa Etelä-Ruotsista”, muistelee Harri nyt jo hymyssä suin.

Kolmen kyydittävän arvo oli seitsemän miljoonan kruunun tietämillä eli runsaat 690 000 euroa.

Ruotsin vuosien aikana Harri Sipola on luonnollisesti oppinut ruotsin kielen, mikä on tuonut jatkuvastu lisää ruotsalaisia asiakkaita sekä ravi- että ratsupuolelta. Ruotsissahan on tunnetusti enemmän hevosia kuin Suomessa, ja hevosalan kuljetusyrittäjänä toimiminen on länsinaapurissa siinä mielessä hieman helpompaa.

"On tässä työvuosia sen verran jäljellä, että pitää jaksaa pysyä aktiivisena", yrittäjä toteaa.

Synkempiä pilviä kuljetusalalle nostavat eläimistä riippumattomat määräykset. Yksi esimerkki ovat kiristyvät moottorien päästörajoitukset.

"Jossakin vaiheessa emme saa enää ajaa läpi tiheästi asuttujen alueiden niin sanotuilla Euro5-moottoreilla. Olisi investoitava uuteen Euro6-kalustoon. Saa nähdä, uskaltaako tehdä 3,5–4 miljoonan kruunun investoinnin, kun sen aika on”, Harri Sipola pohtii.

Synkkyyteen ei auta vaipua.

"Onhan tämä työ raviurheilusta kiinnostuneelle kaverille kuten minulle aivan unelma. Pääsen kulissien taakse näkemään, kuinka huippuhevosten kanssa toimitaan. Luonnollisesti on lisäksi saanut tavata paljon uusia ihmisiä."