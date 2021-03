Suomen nopein ohjastaja Iikka Nurmonen on nyt myös tuhannen voiton klubissa

5-vuotiaasta raviammattilaiseksi tähdännyt Nurmonen on ehtinyt panostaa valmennustoimintaan vähintään yhtä paljon kuin lainaohjastukseen.

Kari Salonen

Iikka Nurmonen pitää tallia Lahden Jokimaalla Jenni Tuokon kanssa. Joulun alla otetussa kuvassa seurana on veijarimainen ruunakaksikko: Captivate ja Better Boss, joka nimensä vastaisesti piileksii Iikan selän takana.

Iikka Nurmonen liittyi lauantaina tuhannen ravivoiton klubiin samalla radalla, jolla hän ajoi uran ensimmäisen voittonsakin eli Kuopiossa. Voitto irtosi Ari Vianderin valmentamalla Le Gros Billillä.

Tonnin ylitystä jouduttiin odottamaan illan toiseksi viimeiseen lähtöön asti. Yritystä oli silti jo aiemmissakin starteissa, joista Nurmonen kokosi kolme kakkossijaa ja tukun muitakin suorituksia.

"Hieno merkkipaalu ja tottakai hienointa on, että se tulee Kuopiossa. Tämä on paras paikka, mihin sen voi toivoa", Maaningalla syntynyt Nurmonen totesi.

Uran ensimmäinen voitto tuli siis samassa paikassa, kun Iikka ohjasti isänsä Ossi Nurmosen valmentaman Vanillen voittoon tapaninpäivänä 2009.

Suomenhevosruuna oli tuolloin vielä alaikäiselle Iikalle tärkeä kaveri, jonka kanssa hän kertoo oppineensa raviurheilusta paljon.

Raviurheilun ammattilaiseksi hän kertoi halunneensa "noin viisivuotiaasta" lähtien. Omien vanhempien lisäksi kiitokset menivät myös Timo Hulkkoselle, jonka useita valmennettavia Nurmonen on ohjastanut. Suurimpia voittoja niistä on luonnollisesti tuonut Next Direction, jonka kanssa Nurmonen kiisi ennätyksellisesti alle 09:n viime kesänä.

Silti Nurmonen nimesi radan haastattelussa uransa toistaiseksi tärkeimmäksi saavutukseksi Midnight Hourin voiton Åby Stora Prisissa 2017.

"Jos saa pysyä terveenä ja ajaa sata voittoa vuodessa, se on minulle sopiva tahti", Iikka Nurmonen kuvasi tavoitteitaan ohjastajana.

Se kertookin siitä, että miehen tavoitteet ovat viime vuosina suuntautuneet myös valmentamiseen.

Hän pyörittää omaa tallia Jokimaan raviradalla Lahdessa puolisonsa Jenni Tuokon kanssa. Pariskunta on näyttänyt valmennuksen sujuvan muun muassa Better Bossin, Amazing Warriorin ja Look Completen menestysten myötä.

Kaksikko ehti niittää laakereita sekä valmennus- että ohjastuspuolella myös Ruotsin radoilla koronakeväänä 2020.

Joulukuussa 27 vuotta täyttänyt Nurmonen ylitti 1 000 voiton rajan 57. suomalaisena ja hän on siinä kautta aikain kolmanneksi nuorin.

Periaatteessa raja olisi siis voinut rikkoutua jo selvästi aiemmin. Hevosuralle hän lähti suoraan peruskoulun jälkeen määrätietoisesti isänsä työntekijänä.

Oman valmennustallin aloitettuaan Nurmonen on vähentänyt lainaohjastusten tahtia noin parillasadalla startilla vuodessa, kun vuosina 2014–2017 hän ohjasti noin 900 lähtöä vuodessa.

Veijo Heiskanen sai rajan umpeen vain 25-vuotiaana vuonna 1984. Hän on edelleen nuorin tuhat voittoa narutellut, sillä Hannu Torvinen ylsi rajaan niin ikään 25 vuoden iässä 2017, mutta hieman Heiskasta vanhempana.

Santtu Raitala oli rajapyykillä Nurmosen tavoin myös 27-vuotias, mutta hänellä oli seuraavaan syntymäpäivään vain kuukausi.

Nuorimpien viisikkoon kuuluu myös Antti Teivainen, joka ylsi ensimmäiseen tonniinsa vuoden 1988 lopulla täytettyään maaliskuussa 28 vuotta.

Ohjastajana Nurmonen on siis myös Suomen nopein. Kukaan muu suomalaiskuski ei ole päässyt hevosella alle 09:n tulokseen, ei kotimaassa eikä ulkomailla. Next Directionilla ohjastetun 08,9-tuloksen arvoa nostaa vielä se, että se tapahtui kotimaassa St Michel -ajossa.

Suosikkivoitollaan Åby Stora Prisissä vuonna 2017 hän aiheutti suoranaisen sensaation. Isä-Ossin valmentama Midnight Hour pesi kovat ruotsalaiset ennakkosuosikit. Ohjastaja oli tuolloin vain 22-vuotias.

Valjakko otti 1,6 miljoonan kruunun arvoisen voiton nykyaikaan harvinaisesti kolmannessa ratkaisuhiitissä kurakelissä Robert Berghin ohjastamaa Muscle Hustlea vastaan.

Menestys toi Nurmoselle myös mahdollisuuden ohjastaa ruunaa syyskuussa 2017 ensin Pariisissa UET-finaalissa ja sitten MM-lähdössä Yonkersissa New Yorkissa.

Suomen raviohjastajien 1 000 voiton klubin aiemmat jäsenet löytyvät Suomen Hippoksen tietokannasta.

Iikka Nurmonen ja Jenni Tuokko MT:n erikoishaastattelussa joulun alla: Koronavuoden saldo päätyi selvästi plussalle – "Katsotaan, mitä Suomen raviurheilussa tapahtuu, tuleva vuosi ratkaisee paljon"

