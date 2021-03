Kemppi hurjana: kallein ja kolme muuta ostosta Courantin huutokaupasta pääosin Suomeen

Jarno Mela

Kimmo Kemppi yhdessä tuoreen yksivuotiaan kasvattinsa Victoria's Kempin (Trixton-Brandy Slush) kanssa Asikkalassa Katri Rantalan tallissa. Tamman isä hambovoittaja Trixtonkin on osaksi Kempin kasvattama.

Kempin haaviin tarttui eilen illalla mm. huutokaupan kallein siitostamma Nirvana Grif (Varenne) 420000 kruunulla. Se varsoo uudesta Anders Strömin osaomistamasta oriista Greenshoesta (Father Patrick), laskettu aika tässä kuussa. Varsamaksu kuului hintaan. Seitsemänvuotias Elite des Molles (Ready Cash) ei ollut kantavana, ja se maksoi 230000. Sen astutus ja varsamaksu tällä kaudella Fourth Dimensionilla (Chapter Seven) kuuluivat kauppaan. Tyhjän nelivuotiaan H.G.H.AMin (Bold Eagle) Kemppi huusi 75000:lla. Tähän kauppaan sisältyi ilmainen astutus ja varsamaksu Cruzado de la Nochella (Muscles Massive).

Huutokaupan päätteeksi Kemppi nappasi vielä astutuksen kaudelle 2021 varsamaksuineen oriilla Greenshoe 200000 kruunulla. Kaikkiaan Kemppi teki siis ostoksia lauantaina 925000 kruunulla. Toisen samanlaisen Greenshoen astutusoikeuden kaudeksi 2021 vei Stall Sisu samalla hinnalla. Hyvä uutinen on myös se, että Kemppi jatkaa näiden hankintojen myötä entistä enemmän satsaamista kotimaahan.

"Pian synnyttävä Nirvana Grif ei voi enää ennen varsomista siirtyä, joten sen varsa on ruotsalainen", Kemppi toteaa.

"Nuo kaksi muuta astutetaan luultavasti kauppaan kuuluneilla oreilla ja tuodaan sitten Suomeen. Greenshoen astutuksen käytän todennäköisesti Bravo Kempille (Diesel Don), jonka nelivuotias ja kolmevuotias ovat aloittaneet Suomessa lupaavasti tai uudelle ranskalaiselleni Chance d'Occagnesille (Ready Cash), jonka hankin syksyn USA:n Timoniumin huutokaupasta. Molemmat asuvat Katri Rantalalla Asikkalassa."

Greenshoen varsamaksu oli avauskaudellaan 25000 dollaria ja jatkaa samassa lukemassa. Nirvana Grif, 14, meni 13,0 ja tienasi 442928 kruunua voittaessaan kahdeksan uransa 34 kisasta. Se on toistaiseksi jättänyt kaksi kilpaillutta, Fireman AMin (Joke Face) 14,3 täysi voltti ja nelivuotiaan Heloise AM (Trixton) 13,5ake. Emänemä Peace Corps (Baltic Speed) 10,1 oli maailman ykkösravuri -90-luvulla voittaen peräti 63 kisaa huipulla ja melkein 25 miljoonaa kruunua palkintorahaa.

Elite des Mollesin veli Al Capone Jet (Jag de Bellouet), 9, on tienannut melkein puoli miljoonaa euroa ja mennyt 11,7. Myös muut sisarukset ovat tehneet hyvää jälkeä. H.G.H.AM puolestaan on Mr Picolitin (Scarlet Knight) 10,1 plus yli 3,5 miljonaa kruunua ja Mr Vidan (Express It) 11,0 sekä vajaat 1,9 miljoonaa kruunuissa sisko.