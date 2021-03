Otto Salojensaari löysi etsimänsä starttihevosen, lahjakkaan Villihaaveen - ”Tamma tullaan mainitsemaan tulevaisuudessa”

Anu Leppänen

Villihaave viilettämässä tarhassaan varsana. Tamman Hannu Hietasen käsistä lupaavasti alkanut kilpaura jatkuu Otto Salojensaaren johdolla.

5-vuotiaaksi varttunut Kari-Markku Karjalaisen kasvatti Villihaave on siirtynyt Otto Salojensaaren S-Tallin omistukseen. Tamma on kilpaillut tähänastisen uransa ajan Hannu Hietasen treenissä. Nyt valmennusvastuun ottaa Salojensaari itse.

Villihaave on startannut viidesti ja voittanut kahdesti. Lisäksi kakkosia on yksi kappale. Toinen voitoista tuli Nuorten Sarjasta, ja kakkossija lohkesi Tammasarjasta. Täyden matkan voltin ravikuningas Villihotin ja 26,8-aikaisen Neulasen (Turo) jälkeläinen on viilettänyt 31,1-vauhdilla. Kaikki tähänastiset kisansa Villihaave ravasi viime vuonna.

”Koivusen Harri oli sanonut edelliselle omistajalle, että kannattaa tarjota hevosta mulle. Kävin jo aiemmin katsomassa Villihaavetta, mutta silloin oli pakkasta 20 astetta ja enemmänkin, eikä raaskittu laittaa tammaa aisoihin”, Otto Salojensaari aloittaa.

”Kun toisen kerran kävin tamman luona, se miellytti kovasti. Katsoin sivusta, kun Koiviston Olavi ajoi Villihaaveella. Hyvällä tyylillä tamma huiski menemään. Hannunkin (Hietanen) mielestä tamma tullaan mainitsemaan tulevaisuudessa.”

Salojensaarella ei ole uuden hankintansa kanssa kiire radoille. Tähtäimet ovat syksyssä.

”Odotetaan rapakkokelit pois. Isot kisat ovat tuonnempana. Kyllä Villinmiehen Tammakilpa kiinnostaa. Haen hevosen tänään kotiin. Hannu tuo hevosia lääkäriin, ja samalla kyydillä tulee Seinäjoelle myös Villihaave.”

Salojensaari harmitteli maanantaina, että starttihevosia ei meinaa löytää. Tiistaina tilanne kuitenkin korjaantui.

”Ei niitä edelleenkään tarjolla ole. Soittelin ympäri Suomen, eikä kenelläkään tuntunut olevan mitään tarjolla. Onneksi tämä löytyi. Maksoin hevosen jo tiistaina”, Salojensaari sanoo.

Otto Salojensaari ei olisi Otto Salojensaari ellei kauppa olisi alati mielessä.

”Saa Villihaaveesta tarjota. Ikinä en ole sanonut ei, kun kauppaa on kyselty.”