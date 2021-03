Ihmisten ja hevosten virusten puristuksissa: Anu Niskanen kertoo italialaisen Gocciadoron tallin haasteista

Italialainen huippuvalmentaja Alessandro Gocciadoro on kertonut mediassa, että suunnitelmissa on taas kilpailla keväällä ja kesällä aktiivisesti Pohjoismaissa, Suomessakin.

Anu Leppänen

Suukko hyvästä suorituksesta! Anu Niskasen hoitama Virginia Grif, valmentaja Gocciadoro ja iloinen joukko ihmisiä Solvallan valloittajina.

Kausi 2021 näyttää kuitenkin tallin suomalaisen työntekijän Anu Niskasen mukaan suunnitelmien laatimisen kannalta haastavalta. Euroopan eri maissa on edelleen tiukkoja liikkumista säänteleviä koronarajoituksia ja lisähaasteena liikkeellä on vielä hevosten herpesvirusmuunnosta EHV-1. Kyseinen hevosherpes on sekin tappavan vaarallinen, hevosille nimenomaan. Tautitilannetta Euroopassa kartoitetaan ja rajoituksia saattaa tulla siltäkin rintamalla.

Virukset saattavat siis laittaa kapuloita rattaisiin Gocciadoron tallinkin suunnitelmiin. Esimerkiksi St Michelissä Mikkelissä viime kesänä toiseksi ajalla 09,2 sijoittuneella Vernissage Grifillä suunnitellaan kilpailemista jälleen Suomessa kevään Seinäjoki Racessa (17.4.) ja Vermon Finlandia-ajossa (8.5.). Ori aloitti kauden 2021 tyylikkällä voitolla Milanossa 10 päivää sitten jättäen taakseen maan huipuista mm. Vincero' Garin. Vernissage Grif on ollut Italian parhaita ravureita tällä ja viime kaudella.

Pääset tästä Vernissage Grifin Italian startteihin. Kunkin lähdön kohdalla oleva kameran kuva on linkki videoon.

"Alessandrolla on nykyään Ruotsin lisenssi ja tarkoitus kilpailuttaa hevosia Pohjoismaissa tänäkin vuonna", Niskanen kertoo.

"Samoin Vernissage Grifillä on suunnitelma jatkaa kilpailemista Suomessa seuraavaksi. Kun tilanne kuitenkin on mikä se on, ei osaa sanoa, päästäänkö hevosten kanssa matkustamaan? Odotamme viranomaisten määräyksiä eri paikoista ja teemme sitten ratkaisuja. Sääntöjen ja ohjeiden mukaan mennään eteenpäin, tietenkin."

Oletko itse tulossa hevosten kanssa Pohjoismaihin?

"Sekin on nyt vähintään yhtä paljon auki. Vernissage ei ole minun passini, mutta esimerkiksi hoitamallani viisivuotiaalla tamma Allegra Gifontilla (Maharajah) on ajateltu kilpailla Seinäjoen kakkossarjassa pitkällä matkalla (voittaja saa kutsun Harper Hanoverin lähtöön Elitloppet-viikonlopulle). Kuitenkin on selvitettävinä näitä mahdollisia karanteeneja ja rajoituksia. Omaan matkustamiseeni vaikuttaa vielä se, että jouduin lonkkaleikkaukseen hiljattain. Olen hieman toipilas vielä. Saa nähdä antaako lääkäri luvan matkustaa ja toisaalta tuleeko koko matkaa?"

Linkki Allegra Gifontin (28 starttia - 16 voittoa!) kilpauran tietoihin ja videoihin.