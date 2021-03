Salamannopeaa hevoskauppaa – Villihaave siirtyi takaisin Hannu Hietaselle, ostajana uusi kimppa

Anu Leppänen

Villihaave viilettämässä tarhassaan varsana. Tamma jatkaa kuin jatkaakin Hannu Hietasen valmennuksessa käväistyään Otto Salojensaaren omistuksessa.

Otto Salojensaaren S-Talli osti Hannu Hietasen valmennuksessa uransa lupaavasti avanneen 5-vuotiaan tamman Villihaaveen tiistaina. Hevosen piti muuttaa keskiviikkona uuteen talliinsa, mutta Hannu Hietasen muodostama porukka hankki tamman omistukseensa, ja näin Villihaaveen ura jatkuu edelleen Hietasen käsistä.

Salojensaari lausui eilisaamun uutisen loppukaneetissa näin:

”Saa Villihaaveesta tarjota. Ikinä en ole sanonut ei, kun kauppaa on kyselty.”

Näin toimi myös Hietasen pikakomennuksella keräämä kimppa.

”Kauppa Oton kanssa osaa olla äkkinäistä”, Hannu Hietanen nauraa.

”Tietenkin olisi ollut nätimpää ostaa Villihaave suoraa vanhalta omistajalta, mutta Otto ehti väliin. Haistoinkin, että kauppaa on tekeillä, mutta nopeus ei riittänyt.”

Villihaave on startannut viidesti ja voittanut kahdesti. Lisäksi kakkosia on yksi kappale. Toinen voitoista tuli Nuorten Sarjasta, ja kakkossija lohkesi Tammasarjasta. Täyden matkan voltin ravikuningas Villihotin ja 26,8-aikaisen Neulasen (Turo) jälkeläinen on viilettänyt 31,1-vauhdilla. Kaikki kisansa Villihaave ravasi viime vuonna.

Hietasen aktiivisuus kielii siitä, että hän näkee Villihaaveessa potentiaalia.

”Kyllä tamma on mieluinen. Se aloitti viime kaudella kilpailemisen myöhään ja teki asialliset startit. Villihaave on mennyt talven aikana eteenpäin, ja tahdoin pitää tamman omassa tallissa, kun sen kanssa on tehty lujasti töitä. Lisäksi 5-vuotiaiden tammojen isoissa kisoissa voisi olla jonkinlainen markkinarako ja pärjäämissauma”, Hietanen povaa sekä ennätykseltään että voittosummaltaan viime vuonna 4-vuotiaiden suomenhevostammojen kärkikymmenikköön kuuluneen Villihaaveen osalta.