Markku Punkari ja Saku Mikkola ostivat kovan jenkkitamman

Ville Toivonen

Sillanpään Oriaseman isäntä Saku Mikkola lähti kimppaan tutun kaverin kanssa uuteen kovaan jenkkitammaan. Mikkolat ovat kasvattaneet muuan Mascate Matchinkin yhdessä Markku Punkarin kanssa.

Song Chapter edustaa Amerikan tämän hetken kahta kovinta sukua. Isä Chapter Seven (Windsong's Legacy) on noussut haastamaan oritilastoissa emänisää Muscle Hilliä (Muscles Yankee). Se kilpaili vielä muutama päivä sitten kotiradallaan Saratogassa. Uralla on 74 starttia totosijoin 10-21-13. Tuorein voitto on joulukuulta New York Citystä Yonkersin puolen mailin eli reilun 800 metrin radalta.

Ennätys 12,6 ei ole aivan huippuluokkaa siksi, että tamma on juossut pääasiassa New Yorkin osavaltion radoilla, joista valtaosa on juuri puolen mailin mittaisia. Markku Punkari huusi Song Chapterin ongait-sivulta omiin ja Mikkolan nimiin 19800 dollarilla. Valmentaja Gary Levine oli tamman myyjä. Levine on tuore Saratogan radan valmentajachampion ensimmäistä kertaa urallaan.

Tästä pääset ongait.com -sivulle tarkastelemaan tamman tietoja ja katsomaan videon sen tuoreimasta voitosta.

"Tämä on nyt niin tuore tapaus, mutta siitokseen Song Chapter 99-prosenttisesti hankittiin", Markku Punkari kertoo.

"Vaihtoehdot ovat lähinnä, että astutetaan Amerikassa ja tuodaan sitten, tuodaan heti Eurooppaan ja astutetaan vaikka jossain matkalla Suomeen tai sitten tuodaan Suomeen ja astutetaan. Suomeen se joka tapauksessa on tulossa, ennemmin tai myöhemmin. New Yorkissa, missä tamma nyt on, voi olla vaikea löytää sopivaa oritta, kun muotisuvut ovat jo edustettuina niin lähellä tamman sukutaulussa. Siksi voi olla, että se piipahtaa esimerkiksi Ranskassa astutettavana, kun lennot USA:sta Eurooppaan tulevat usein Belgiaan. Toisaalta Ready Cash-Love You -ori on itselläkin (Punkari on osakkaana tänä talvena Suomeen ostetussa Friendly Bourbonissa)."

Song Chapter on emänsä Southwind Celinen (Muscle Hill) ensimmäinen varsa, ja myös kolme vuotta täyttänyt tamma Mnemonic (Dontyouforgetit) tienasi viime kaudella kaksivuotiaana 18332 dollaria 13 startista totosijoin 4-5-2, vaikka ennätys on fair-radoilta vaatimaton 19,6. Emäenemä Caerphilly (Broadway Hall) on jättänyt kaksivuotiaana 10,6 menneen Southwind Cobran (Muscle Hill) ja toisen 10-aikaisen Muscle Midasin 10,5 samoin Muscle Hillistä. Kolmas emä Crunchess oli kova kilpatamma 14 voitollaan ja kova myös siitoksessa 16 varsallaan, joista No Pain No Gain (Mr Vic) tienasi yli 415000 taalaa ja on jättänyt mm. yli 2,5 miljoonaa dollaria juosseen Crazy Wown (Crazed) 09,1. Crunchessin jälkeläisiä ovat myös siitosoriit Anythings Possible (Sierra Kosmos) 11,4 ja Ray Gun (Donerail) 10,2.