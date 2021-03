Suomalaisjuurinen Jari Åkerfeldt hallitsee hevoset, median, miekkailun, yrityselämän ja suomenkielenkin

Ruotsin ravi-tv:stäkin tuttu Jari Åkerfeldt on ehtinyt vajaan 50-vuotisen elämänsä aikana monenlaista. Tänä viikonloppuna hän on esillä perheensä kasvatin jo kolmannessa polvessa, Zeolitin, V75-finaalin takia. Mikä mies Åkerfeldt oikein on, suomalainen vai ruotsalainen? LOPUSTA LÖYTYY TALLIKOMMENTTI HUOMISEEN LÄHTÖÖN.

Ravien äänityöläinen, juuriltaan ruotsinsuomalainen Jari Åkerfeldt. Tällä hetkellä Åkerfeldt pitää tosin taukoa ravitoimittajan hommista.

Lauantaina Solvallassa starttaava Zeolit (Make It Happen) on myös Jarin oma valmennettava, ja hän on lisäksi itse ohjastanut kolme nelivuotiaan ruunan uran neljästä voitosta. Voittaminen on tuttua hommaa Åkerfeldtille, sillä hevosten lisäksi hän on ehtinyt harrastaa mm. miekkailua maailman huipputasolla. Parhaimmillaan maailmanrankingin 10. Åkerfeldt otti 14 Ruotsin mestaruutta säilällä ja Pohjoismaiden mestaruuksia sen lisäksi.

"Olen kilpailuihminen henkeen ja vereen - erittäin huono häviäjä", miekkailija-hevosihminen-mediapersoona Åkerfeldt kertoo.

"Olen tullut paremmaksi toki siinä häviämisessä - raviurheilussa tulee. Hevosten kanssa jää useammin 'kakkoseksi', kuin voittaa. Hevoset ovat myös olleet kuvassa nuoresta saakka. Isälläni Timo Suomelalla oli hevosia ja hän oli amatööriohjastaja sekä -valmentaja. Miekkailuinnostukseni alkoi hiipua aikuisiässä olkapäävamman takia, joka haittasi pysyvästi - innostus raviurheiluun sen sijaan kasvaa. Ensimmäinen työnantajani oli Erik Svensson, jonka tallissa isällä oli hevosia."

Suomenkieli taipuu, vaikka mies on Ruotsissa syntynyt.

"Isän kanssa on puhuttu ja sitten Timo Nurmoksen tallilla myöhemmin. Hän lähti -60-luvun lopussa Pateniemestä Oulun vierestä Ruotsiin. Äitinikin on Suomesta, mutta ruotsinkielinen, Karjaalta tai mikä Raasepori se nykyään on? Siirtolaisena Ruotsissa heillä rakkaus ilmeisesti roihahti, vaikka ei sitä minulle ole kylläkään kerrottu. Sukunimeni tuli äidiltä, kun ajateltiin, että Ruotsissa se sopii paremmin. Etunimet ovat tosin ihan umpisuomalaisia: Jari Seppo Juhani. En muista, että niistä olisi kukaan koskaan kiusannut kuitenkaan. Nyt aikuisiällä ollaan asetuttu Enköpingiin raviseudulle sopivalle etäisyydelle esimerkiksi Vallasta omalla neljän hehtaarin pienelle hevostilalle Stefan Melanderin naapuriin, 10 karsinaa. Juuri nyt on viisi hevosta, mutta tässä syntyy kohta kaksi varsaa lisää. Saamme treenata Tarzanin harjoitusradoilla. Uusin kilpahevonen on Önas Nougat (Chocolatier), 11,7 ja melkein miljoona kruunua. Ostin kuusivuotiaan loppuvuodesta internethuutokaupasta. Se tuntuu myös hyvältä ja alkaa olla kuukauden sisään starttivalmis."

Åkerfeldt ehti Erik Svenssonin ja Nurmoksen välissä olla monessa paikassa tallilla töissä, mm. Stig H. Johanssonilla, Tommy Hannélla ja Per Lennartssonilla. Nykyinen kumppani ja kolmevuotiaan yhteisen Lukas-pojan äiti Linda Örtlundkin on hevosihminen. Kummallakin on tosin päivätyö nyt raviurheilun ulkopuolelta. Jari pyörittää omaa mainostoimistoaan Weekly Ads Sweden AB:ta ja Linda on töissä suomalaisyritys Oriolan quality and enviroment -asiantuntijana. Åkerlund ehti työelämässä olla jo oman yrityksen ohessa 16 vuotta ATG Live -tv-lähetysten palveluksessa. Vuodenvaihteessa tiet erosivat ATG Liven kanssa, ja tätä on ehditty puida jo lehtien palstoillakin.

"Olisin saanut jatkaa, mutta en sellaisella työnkuvalla, joka oli sovittu. Vähän paha maku siitä lähdöstä jäi, mutta nyt olo on pelkästään huojentunut. Oli ehkä liikaa tekemistä, kun monta työtä piti sovittaa perheeseen ja aikaavievään harrastukseen. Toki talli on 20 metrin päässä kotoa, mutta nyt on aikaa olla iltaisin Lukaksen ja Lindan kanssakin. Se oli harmittavaa, kun on ollut tekemässä ja kehittämässä lähetyksiä, lämmitys- ja peli-informaatiotakin, jo noin pitkään, ja sitten kuitenkin välitettiin noin vähän ja esitettiin asia aika ihmeellisessä valossa. Mutta ei mennä siihen sen enempää. Nyt on hyvä. Weekly Ads työllistää minut ja 10 muuta hyvin. Meillä on asiakkaita ympäri Ruotsia ja tärkein yhteistyökumppani on kustannusjätti Bonniers."

Asiaan, hevosiin ja Zeolitiin! Se on teidän hevosia jo neljännessä polvessa ja kasvatti kolmatta polvea. Miten siihen on saavuttu ja onko se elämäsi hevonen?

"Ehdin työskennellä tallipoikanakin jo aika monessa tallissa. Tommy Hannélla vastaan tuli myytävänä ollut Sagacious Day -niminen tamma (i. Ata Star L, ii. Tibur), josta ajattelimme, että se on aika hyvä, mutta vaivat tulivat vastaan. Astutimme sen sitten ja tuli Late Speed (Turbo Thrust), tamma sekin. Se olikin jo aika hyvä ja tienasi yli puoli miljoonaa. Se voitti omana kasvattina ja valmennettavana 75-lähdönkin 2010, mikä oli aika kova juttu. Olen minä tosin voittanut itsekin ohjastajana omalla kasvatilla Impossible Speedillä (Hills Park-Sagacious Day) 75-lähdön Dannerossa 2001. Molemmat sekä isä että emä olivat meidän hevosia. Sitä ennen olin ohjastanut 75-voiton jo Hollywood Uröllä (Florida Sun) Halmstadissa 1997. Se oli meidän hevonen, muttei oma kasvatti. Se piti siirtää Per Lennartssonin valmennukseen, jotta sain ajaa ykkösoppilaana 75-lähdöissä. Säännöt meni silloin niin. Sen jälkeen on tullut Nurmoksen ajalta vielä 75-voitto ohjastajana Prince Of Northilla (Kosar) Rommesta 2004."

"Late Speed jätti sitten Zirconian (Dream Vacation), joka oli minusta lupaava, mutta ei kestänyt. Sain ajaa sillä vain premielähdön - premiechansia ei silloin vielä ollut, joten lähtö ajettiin ja tienattiin 25000 kruunua. Siihen se jäi ja sen seurauksena syntyi Zeolit, kun astutimme sen Make It Happenilla (Conway Hall). Tuumasin että Make It Happen oli hyväpäinen ja kova kilpahevonen, siksi se tuli valittua. Välissä syntyi Lukas-poika ja ei ehditty keskittyä hevoskasvatukseen, mutta nyt Zirconia varsoo kohta toisensa Hard Livinistä (S.J.'s Caviar)."

"Kyllä Zeolit voi olla elämäni hevonen, mutta ei se varmaa vielä ole. Ruuna on todella kyvykäs ja se voi nousta siihen asemaan, mutta tuon jenkkiori Hills Parkin (Mystic Park) ohittamisessa vaaditaan näyttöjä. Se tuli meille halvalla, kun omistaja, jo vanha mies kuoli, ja kuolinpesä möi. Sillä oli parhaimmillaan viisi tolppaa putkeen. Kyseessä oli todella kyvykäs ja hieno hevonen, jolla vaivat sitten katkaisivat menestyksen kuitenkin."

Millaista Timo Nurmoksen palveluksessa oli?

"Olin siellä kolme vuotta. Hän on absoluuttinen huippu, ja opin sielä tosi paljon, muutakin kuin suomenkieltä! Timo antoi myös paljon vastuuta. Kuitenkin sen jälkeen olin aika hapoilla ravihommaan, ajattelin että pitää olla jotain muutakin elämässä. Vuosi oli 2004. Siitä suoraan tuli travnet-niminen firma ja ATG Liven työt enemmän tai vähemmän. Jollei niitä olisi tullut, olisi ollut iso riski, että hevoset olisivat jääneet enemmän taustalle."

Nyt on taas into päällä ja Zeolit saattaa huomenna tuoda 75-finaalivoiton?

"On hyvä fiilis huomista ajatellen. Viime startti oli pettymys, mutta ruuna matkustaa vähän huonosti, ja se taisi haitata Axevallassa. Nyt ajetaan kotiradalla Solvallassa, mikä on plussaa. Hevonen tuntui juuri sellaiselta kuin toivonkin torstaina. Se oli mahtava toissastartissa 11-vauhtisella kirikierroksella, viimeiset 700 metriä 09:ää ja viimeiset sadat metrit 07-tahtia. Sellaisella kapasiteettilla siitä tulee elämäni hevonen. Se myös avaa tosi lujaa. Solvallassa kolme starttia sitten esimerkiksi olin jo saanut keulan, mutta käskin turhaan hevosen laukalle. Olen siinä uskossa, ettei meitä ohita kukaan - ei alussa eikä lopussa."

Olet ilmoittanut varustemuutoksiakin?

"No se ei ole todellinen tarkoitus kylläkään. Olen sattuneesta syystä vähän väsynyt ravimediaan ja mahdottomaan spekulointiin. Laitoin noin ilman kaikkia kenkiä ja jenkkikärryillä, mutta se ei ole lopullinen varustus. Tai juttelin ohjastavan Erik Adielssonin kanssa ja hän yritti saada minut riisumaan ruunan kenkiä, mutta en taida riisua kuitenkaan. Kengitin juuri uudet alumiinit alle. Ne varusteet saa siellä järjestelmssä muuttaa huomenna vielä takaisin normivarustukseen. Saavat mediassa ihmetellä siinä sitten niitä varusteita. Kyllä minä ne ihan pilkulleen ilmoitan lopulta mutta nyt pelasin tämän paikan näin. Varustus on optimi tällä hetkellä tälle hevoselle. Vastustajat ovat kovia huomenna ja aina 75-lähdöissä, mutta kyllä meilläkin on aika hyvä heppa. Voitosta ajetaan."