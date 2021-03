”Kyselyjä on kyllä tullut alkuvuodesta yllättävänkin mukavasti ympäri Suomea, lähinnä varsoja on tarjottu opetukseen" – Mari Leinoselle kynnys ryhtyä yrittäjäksi ei ollut korkea

Kai Tirkkonen

Enter Mayweather on Mari Leinosen tallin lippulaiva. Tuorein startti maanantaina päättyi hyvään kolmossijaan.

Oulun ja Raahen puolivälissä sijaitseva Lumijoen Ylipää on vankkaa maatalous- ja hevosseutua. Ylipään tuoreimpiin yrittäjiin lukeutuva ravivalmentaja Mari Leinonen, 41, puolestaan on pitkänlinjan hevosihminen.

Tyrnävällä syntyneen Leinosen tie hevosten pariin alkoi enon ravihevosten ja oman ratsastusharrastuksen kautta. Alan koulutuksen hän hankki Uudenkaarlepyyn kristillisen opiston hevosenhoitajalinjalla.

”Silloisen poikaystävän perässä tuli lähdettyä sinne seudulle. Opetus ja koulu olivat täysin ruotsinkielisiä ja minä olin täysin suomenkielinen. Olen tosi puhelias, mutta siellä istuin aluksi vain hiljaa luokassa. Oli pakko oppia kieltä, jos halusi jutella toisten kanssa.”

Opistolla opettaneen Nina Hansenin tallilla Leinonen sai työkokemusta, ja Hansenin kautta löytyi myös työpaikka Ruotsista Global Farmilta. Sieltä Leinonen muutti Lumijoelle 2000-luvun alussa ja hankki ensimmäisen oman hevosensa. Hevoset pysyivät pitkään harrastuksena, mutta työt valikoitiin sen mukaan, että ne eivät haitanneet harrastusta.

”Katja Melkko ja Janne Soronen pitivät tallia tuossa lähellä. Kävin heillä auttelemassa vuosien varrella ja olin sitten töissäkin. Heidän muuttonsa Ruotsiin oikeastaan ratkaisi sen, että aloin yrittäjäksi. Perhetilanteen takia ei käynyt mielessäkään, että muuttaisin sinne itse.”

Halu jatkaa hevosten parissa oli kova, joten yrittäjäksi ryhtymisen kynnys ei ollut korkea. Jo aiemmin Leinonen oli hankkinut perheineen nykyisen asuinpaikan, jonka pihassa on kuuden hevosen talli ja hyvin tarhatilaa. Ensimmäinen asiakaskin oli ennestään tuttu.

”Enter Mayweather oli Katjalla ja Jannella treenissä. Sen omistaja Elmo Niskasaari kysyi, josko ottaisin sen talliini. Elmo on tosi innokas harrastaja ja käy itsekin usein ajamassa hevosellaan.”

Tällä hetkellä tallissa on kaksi asiakkaiden hevosta. 3-vuotias BWT Get Ready tuli tammikuussa.

”Pari muutakin tässä on käynyt lyhyemmän jakson, mutta molemmilla oli sen verran vaivoja, ettei niiden kanssa lopulta jatkettu pidemmälle.”

Kolmas ajohevonen on oma 2-vuotias suomenhevostamma Pippilei. Ne, siitostamma Arohotti ja takavuosien kova kilpuri, nykyinen eläkeläinen ja varsojen vahtija Super Sakke eivät työllistä Leinosta täysipäiväisesti. Hän käy satunnaisesti ajoapuna Limingassa Sari Vesalan tallilla ja tekee muitakin töitä lähiseudulla tarpeen mukaan.

”Kyselyjä on kyllä tullut alkuvuodesta yllättävänkin mukavasti ympäri Suomea, lähinnä varsoja on tarjottu opetukseen. Treenimaksu on 800 euroa kuussa sisältäen alvin. Se voi olla jollekin liikaa, mutta sen halvemmalla tätä ei pysty tekemään, kun heinistä lähtien kaikki on ostossa.”

Leinonen arvioi, että ihanteellinen valmennettavien määrä olisi kuudesta kahdeksaan. Sen määrän hän pystyy vielä hoitamaan ja valmentamaan itse. Leinonen tunnetaan pikkutarkan työn tekijänä, joka ei halua jättää pienintäkään yksityiskohtaa sattuman varaan.

”Tietysti jos niin onnellisesti sattuu, että hevosia tarjotaan enemmänkin, niin en kieltäydy. Sitten pitää vaan palkata apukäsiä.”

Tallin hevoset ovat mahdollisimman paljon ulkona. Tontilla on paljon tilavia tarhoja ja kesällä käytössä on laitumia. Yhdessä tarhassa on suojakatos ja lisää on tulossa.

Valmennus räätälöidään hevoskohtaisesti sopivaksi. Rauhallisia kyläteitä ja metsäteitä riittää kymmeniä kilometrejä. Liikennettä on niin vähän, että ongelmia siitä ei ole ollut.

”Metsätieltä löytyy myös pitkää loivaa mäkeä, johon voi ajaa vetoja. Lisäksi tuossa lähellä on käytössä sama pehmeäpintainen hiittisuora, jossa Katja ja Janne ajoivat hevosiaan. Varsinkin kuivana se upottaa ihan reilusti, eli vauhdit täytyy pitää hyvin maltillisena treenatessa.”

Pitkänlinjan hevosihmisellä jalat ovat tiukasti maassa myös tulevaisuuden tavoitteiden suhteen.

”Haaveillahan tietysti saa mitä vaan. Mutta jos saisin hyviä hevosia valmennukseen ja päästäisiin ajamaan niillä kilpaa, niin olisin tyytyväinen.”

Kai Tirkkonen

Mari Leinonen lyhentää BWT Get Readyn niskaharjaa.