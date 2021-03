Barista Oak Matias Salon ja Double Ice Stablen uusi

Matias Salon talliin tulee uusia hevosia tasaiseen tahtiin, mutta Salon omistajakimppa nimeltä Double Ice Stable on ollut ilman hevosta marraskuusta saakka. Nyt tärppäsi: kimpan uusi hevonen on Barista Oak, 6,

Antti Savolainen

Matias Salon omistajakimpan Double Ice Stablen kilpahevonen vaihtui Rambo Rivneristä (kuvassa) Barista Oakiin.

Double Ice Stablen aiempi kimppahevonen Rambo Rivner (Lindy Lane), 12,1, vaihtoi omistajaa loppuvuodesta. Silloin kahdeksanvuotias (nyt 9) siirtyi Pohjanmaalle. Double Ice -kimpalle on sen jälkeen haettu uutta sopivaa starttihevosta. Etelä-Ruotsista Christoffer Erikssonin tallista löytyi lopulta Barista Oak (Broadway Hall), 12,4.

Baristaa Oakilla on 31 startista 459742 kruunua ja totosijat 9-4-4. Sillä on tältä vuodelta jopa Vincennesin montéstartti, jossa Paul Ploquin ratsasti ruunan seitsemänneksi. Tuorein voitto on joulun alta Halmstadista kärrylähdöstä.

Tästä pääset Barista Oakin uran tietoihin.

Barista on mennyt koko aiemman uransa Erikssonin valmennuksesta. Se saapui perjantaina Kausalaan. Ruunalla ei ole montaa rahatonta starttia.

"Oikein mukava ja fiksu hevonen ensi kokemuksen perusteella", uusi valmentaja Salo kertoo.

"Barista Oakille suoritetaan pieni rutiinioperaatio heti alkuun, mikä oli tiedossa, ja käydään muutenkin heppaa läpi. Nyt treenikelit ovat olleet vaikeat vähän aikaa, eikä meillä uusilla hevosilla muutenkaan tavata tulla ihan samantien starttiin, mutta ei tässä mitään hirmu pitkää odotustakaan pitäisi olla edessä."

"Kiva kun löydettiin kimpalle sopiva heppa. Osakkaita on Pohjanmaalla mutta ihan kaikkialla muualla Suomessa myös. Kimpan nimi viittaa siihen, että jäät saattavat kalista maitoa ja muutakin sisältävässä lasissa, jos ja kun saadaan menestystä."

"Tallin hevoset olivat nuhjuisia hetken aikaa - tai ainakin muutama hevonen oli. Pidettiin hieman paussia ilmoittamisessa, ja nyt vaikuttaa että ollaan menossa taas parempaa kohti koko tallin osalta."