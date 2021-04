Uutiset

Menestystammat palaavat ”Pappa” Airaksiselle - ”Tässähän joutuu eläkeläinen töihin” Uutiset Club Nord Elit ja Lara Luca ovat muuttaneet takaisin Risto Airaksisen treeniin.

Risto Airaksinen on käsite suomalaisessa raviurheilussa. Hän on voittanut ohjastajana vähintään yhden lähdön vuodesta 1967 lähtien. Viime kaudella Airaksinen ajoi kerran kilpaa - voittoprosentti oli täten 100. Yhteensä ykkössijoja on kertynyt mittavan uran varrella 1 273.