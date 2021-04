Ecurie D. aloittaa tänään, maailmanvalloitusta suunnitellaan ja pikkusiskokin syntyi eilen

Ravimaailman jännittävimpiin hevosiin kuuluva Ecurie D. on tänään todella moninkertaisesti otsikoissa. On kausiavausta Solvallassa, maailmanvalloitussuunnitelmia ja pikkusisko Euroopan ykkösoriista näki päivänvalon eilen.

Terhi Piispa-Helisten

Ecurie D. kolmevuotiaana Vermossa. Tänään viisivuotiskautensa aloittavalla oriilla suunnitellaan maailmanvalloitusta. Ecurie sai eilen myös jäätävänsuikuisen pikkusiskon.

Illalla Solvallassa norjalaisen Frode Hamren valmentama Ecurie D. (Infinitif) starttaa seiskaradalta suursuosikkina Dartster F.:n lähtöön vastassaan mm. Petri Salmelan tallin Elitloppet-kolmonen Makethemark (Maharajah). Björn Goop ohjastaa Ecurieta, kuten tavallista.

Ecurie D. starttaavat Solvallan illan yhdeksännessä lähdössä kello 22.26 Suomen aikaa. Voit katsoa lähdön esimerkiksi TotoTV:ltä.

Oriilla suunnitellaan jo kilpailemista Amerikassa ensi syksynä. Vaihtoehtoja ovat mm. Meadowlandsissa marraskuussa ajettava TVG Championship 175000 dollarin ykkösestä, lokakuussa ajettava Yonkers International eli epävirallinen MM-lähtö ja Breeders Crown vanhemmille oreille ja ruunille.

TVG Championshipiin ori on jo maksettu, kuten yksi ruotsalainenkin ravuri, Campo Bahia (Muscle Hill). Ennen sitä on haaveissa kevään Elitloppet sekä myös ensi talven Prix d'Amerique on kiikarissa.

Linkki eiliseen Travrondenin uutiseen Ecurie D.:n kauden suunnitelmista.

"Mitäänhän ei voi tietenkään sanoa varmaksi, mutta tällaisia suunnitelmia on hahmoteltu", kommentoi suomalaistaustaisen Marko Kreivin kimppakaveri Ecurie D.:n omistajana, Süleyman Yüksel, Travrondenin haastattelussa.

"Björn Goop kuskina varmaan ainakin olisi innostunut haastamaan aiemman ajokkinsa Face Time Bourbonin (Ready Cash) jossain vaiheessa."

Eilinenkin oli Yükselille merkittävä päivä, sillä hänelle syntyi pikkusisko Ecurielle Normandiassa oriista Ready Cash (Indy De Vive). Yüksel osti pari vuotta sitten Ecurie D.:n emän To Soonin (Muscles Yankee) Jean-Pierre Duboisilta.

"Varsasta tulee Ruotsissa syntynyt, kuten kaikista To Soonin jälkeläisistä tästä eteenpäin. Jos olisi tullut ori, olisin voinut myydä osan, mutta tamma jää nyt varmuudella kokonaan omaksi jatkamaan sukua."

Pääset tästä Travrondenin varsauutiseen, jossa kuvaakin tuoreesta tulokkaasta.