Hallitseva Pohjoismaiden mestari palaa radoille – vastassa heti Parvelan Retu

Suomenhevosten eturiviin tiensä raivannut Joriini avaa sesonkinsa tulevana tiistaina Teivossa. Vastassa on 26 kertaa peräkkäin voittanut 6-vuotiskanuuna Parvelan Retu.

Työn sankari Joriini on uuttera ja luotettava kilpailija. Joihurin poika voitti viime vuonna paitsi Pohjoismaiden mestaruuden myös Kirppu-ajon ja Kultaloimen. Korkiavuorten pitkän kasvatustyön aarteen uran parhaan kauden tienestit nousivat arvoykkösten siivittäminä 88 900 euroon.

”Tälläkin on pisteitä roppakaupalla, mutta näin ilmoittautumisvaiheessa, että jollakin on niitä vielä enemmän. Vähän osasin epäillä, että mikä hevonen sieltä on tulossa vastaan”, naurahtaa Hannu Hietanen kysymykselle, että mitä hän ajatteli, kun näki Parvelan Retun olevan mukana Joriinin kauden avauksessa.

Hietanen jatkaa, että 20,8-aikaisen Joriinin talvi on sujunut suunnitellusti. Hänen mukaansa radalla ei ole käyty, kuten ei käydä yleensäkään. Kotona on ajettu ahkerasti, mutta vauhdit ovat olleet maltillisia.

”Mitään vastoinkäymisiä ei ole talven aikana ollut. Vire alkaa hioutua sitten starttien myötä. Jos Joriini olisi ollut oikein lentokoneen tuntuinen, niin sitten olisi avattu kausi pari päivää myöhemmin kotiradalla”, Hietanen viittaa Seinäjoella 17. huhtikuuta ravattavaan Kavioliigan osakisaan.

”Jatkon osalta ei ole lyöty mitään lukkoon. Sen näköö sitten Teivon jälkeen. Oulussa oli vähän samanlainen sarja seuraavana maanantaina, joten ehkä sieltä otetaan lisää starttituntumaa. Kelit ovat ollet kotona vaihtelevat, ja Joriini vaatii kisoja herkistyäkseen. Muuten hevonen vaikuttaa hyvältä.”

Joriini on nyt 12-vuotias, ja ori on petrannut jokaiselle kaudelleen otteitaan. Onko jollakin osa-alueella tapahtunut talven aikana edelleen kehitystä?

”Ori on tosiaan ottanut joka vuosi pienen pykälän eteenpäin. Joriini on ollut talven terveenä, kuten oli viime vuodenkin, kun taas nuorempana oriilla oli enempikin vaivoja. Voi siis olla, että tätä kautta tulee vielä jotain lisää.”

Millä miettein olet seurannut suomenhevoshuippujen viimeaikaisia edesottamuksia?

”Lissun Eerikki on ollut tosi kova. Alkukaudesta me ei mahdeta sille vielä mitään, mutta yritetään heitellä kesällä kapuloita rattaisiin.”

Joriinin kauden 2020 kimaltava kruunu oli Pohjoismaiden mestaruus. Kotiradan kuninkuuskisasta tuli viides sija. Miten luonnehdit oriin suoritusta viime kesän seppeletaistossa?

”Hevonen oli aivan hyvä. Kahdella matkalla ori jäi johtavan rinnalle, siinä se meni koko kolmen kierroksen päätöslähdönkin. Maililla oli sitten loppukurvissa hässäkkää ja tuli laukka. Juoksut eivät onnistuneet, ja viides tila oli tässä valossa mukava saavutus. Koetetaan parantaa tänä vuonna sijoitusta.”