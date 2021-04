Heavy Sound ja Ubertino Grif mukaan Seinäjoki Raceen – Le Gros Billin tilanne epävarma

Terhi Piispa-Helisten

Heavy Sound ja Kenneth Haugstad tuovat kansainvälistä Seinäjoki Raceen.

Suomessa aiemmin St Michelin voittoon yltänyt Heavy Sound on mukana Seinäjoki Racessa, kun ruotsalainen huippuvalmentaja Daniel Redén vastasi kutsuun myöntävästi.

Euroopan tasolla raskassarjalaiseksi laskettava Heavy Sound aloitti uransa Roger Walmanin väreissä. Ruuna voitti E3-kisan lyhyen matkan finaalin ja sijoittui vuoden 2016 Ruotsin Derbyssä Readly Expressin jälkeen toiseksi.

Viisivuotissesonki oli katkonainen, ja kaudelle 2018 Heavy Sound siirtyi Daniel Redénin treeniin. Tulosta alkoi tulla. Heavy Sound kutsuttiin Elitloppetiin ruunan oltua Gävlen esikisassa ykkönen omalla ennätystuloksellaan 09,2aly. Taustavoimat kuitenkin kieltäytyivät pinkistä piletistä. Tuona vuonna Heavy Sound vei nimiinsä myös St Michelin.

Kaudet 2019 ja 2020 olivat Heavy Soundilla jälleen repaleisia, mutta tänä vuonna ruuna on tehnyt vakuuttavan paluun. Ken Warkentinin poika kisasi maaliskuussa kahdesti ja oli molemmilla yrityksillä ykkönen. Kummatkin kisat olivat Kultadivisioonia.

Heavy Sound on kilpaillut urallaan 49 kertaa. Täysosumia on tullut 22 ja himmeämpiä totosijoja 12 kappaletta. Ruunan voittosumma on yli 8 miljoonaa kruunua. Tänä vuonna se on kilpaillut kahdesti ja voittanut molemmat startit.

"Heavy Soundia tulee ohjastamaan sen vakiokuski Kenneth Haugstad", Seinäjoen raviradan toimitusjohtaja Jyri Saranpää kertoi Toto-TV:n lähetyksessä.

Toinen kutsun saanut oli Ubertino Grif. Hevosen omistaa Reima Kuisla Stable Oy, eli se on kotiradan hevonen. Nina Pettersson-Perklenin valmentama ori nappasi Lahdesta kakkosen Grainfield Aidenin takana ja on muutenkin esittänyt nousukuntoa.

Italiassa syntynyt 8-vuotias ori voittanut 57 startistaan 15, juossut ennätyksen 10,6a ja kerännyt lähes 230 000 euron voittosumman. Meriitteihin kuuluu muun muassa Gran Premio Orsi Mangellin kolmas sija vuodelta 2016.

Tällä kaudella ori on kilpaillut viidesti ja ottanut kaksi toista sekä kaksi kolmatta sijaa.

"Ubertino Grif on esittänyt pirteitä otteita ja nousi Lahdessakin vielä haastamaan voittajaa", Saranpää antoi tunnustusta.

17. huhtikuuta ravattavaan Seinäjoki Raceen seulotaan kymmenen hevosta. Ykköspalkinto on 70 000 euroa. Kutsun ovat saaneet Le Gros Bill, Selmer I.H., Grainfield Aiden, Peanuts, Vernissage Grif, Hotshot Luca, Dear Friend, Heavy Sound sekä Ubertino Grif.

Le Gros Bil jäi pois tämänpäiväisestä lähdöstään Lahdesta. Poisjäännin syyksi kerrottiin Toto-TV:ssä lievä lihasrevähdys. Ravikilpailusääntöjen mukaan poisjättämisestä seuraa viiden päivän ilmoittamiskielto, jota voi lyhentää terveystodistuksella kahden vuorokauden jälkeen. Sekään ei tässä tapauksessa auttaisi, mutta poikkeuskäytännöllä ilmoittamiskielto voidaan poistaa kun kyseessä on suurkilpailu, sen karsinta tai vähintään 6 000 euron ykkösellä ajettava kilpailu.

Hevosurheilun uutisessa valmentaja Ari Viander kertoi aiemmin tänään, että tilanne on vielä auki

Seinäjoki Racen ilmoittaminen päättyy ja lähtölista valmistuu maanantaina.