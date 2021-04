"Olen asettanut pitkän ajan tähtäimeksi olla ensimmäinen menestynyt romanitaustainen ammattivalmentaja Ruotsissa" – Alvari Svartsilla on selkeät tavoitteet tulevaisuudelle

Alvari Svartsin albumi

Alvari Svarts ja 3-vuotias hoitohevonen Ambrosius, joka aloittelee kilpauraansa.

Suomalaistaustainen Alvari Svarts on ehtinyt nuoresta iästään huolimatta työskentelemään, jo usean vuoden ajan Ruotsin menestyneimpien ravivalmentajien palveluksessa.

"Puolisentoista vuotta olin Mattias Djusen palveluksessa ja viime syksystä lähtien Svante Båth on ollut työnantajani”, kertaa reilu parikymppinen Alvari työhistoriaansa.

Sattumalta ei Alvari päätynyt hevosalan töihin. Isä Tino Svarts teki pitkän työuran Jim Frickin palveluksessa. Hevoset ovatkin kuuluneet keskeisesti Alvarin elämään heti lapsesta lähtien. Alvarin ilmoittaessa vanhemmilleen halusta ryhtyä hevosenhoitajaksi, ei idea saanut varauksetonta kannatusta kotona.

"Isä pyysi minua miettimään, josko tekisin jotakin muuta elämälläni. Hän tietää alan fyysisen kuluttavuuden, ja ajatteli kai jälkikasvun saavan elantonsa helpommalla joltakin muulta alalta”, hymähtää Alvari muutaman vuoden takaisille keskusteluille.

Mutta Alvari piti päänsä, ja isä onkin seurannut suurella mielenkiinnolla poikansa edesottamuksia raviurheilun saralla.

"Hevosenhoitajan työ on jättänyt jälkensä, ja useamman selkäleikkauksen jälkeen isä ei pysty tekemään käytännön hevostöitä. Hän on kuitenkin todella kiinnostunut raviurheilusta edelleen. Usein minun tulee soitettua hänelle, jos jokin asia hevosten kanssa askarruttaa”, kiittelee Alvari isänsä roolia tukipilarina.

Kuluneen viikon torstaina vietettiin Suomessa kansallista romanien päivää, ja kysyessäni Alvarilta kuinka romanitausta vaikuttaa hänen arkeensa, saan hyvin kypsän ja realistisen vastauksen.

”Toki välillä tulee tilanteita vastaan, jossa aistii tietyt ennakkoluulot meitä romaneja kohtaan. Itse olen päässyt omalla asennoitumisellani hyvin sisälle yhteiskuntaan, ja työelämässä ei ole eteen tullut haasteita taustastani johtuen."

Alvari on ylpeä romanitaustastaan, ja hänellä onkin selkeä tavoite raviurheilun parissa.

"Olen asettanut pitkän ajan tähtäimeksi olla ensimmäinen menestynyt romanitaustainen ammattivalmentaja Ruotsissa. Suomessahan romanit ovat menestyneet raviurheilussa oikein hienosti, mutta Ruotsissa ei vielä romanitaustaisia ammattivalmentajia juurikaan ole ollut. Svartin Keijolla oli lyhyen aikaa Ruotsin lisenssi, mutta hänen jälkeensä ei ollut ketään”, kertoo Alvari tavoitteestaan.

Tie ammattivalmentajaksi vaatii paljon työtunteja ja kokemuksen kartuttamista. Näistä haasteista Alvari on hyvin tietoinen.

”On tärkeätä nähdä useamman huippuvalmentajan työskentelytapoja. Jossakin vaiheessa tarkoituksena olisi lähteä ulkomaille. Jenkkeihin Åke Svanstedtin luokse sekä kierros Ranskassa on pitkän tähtäimen suunnitelmissa”, listaa Alvari tulevia virstanpylväitä.

Lyhyen aikavälin tavoitteena Alvarilla on tarkoitus suorittaa sekä ajolupa- että B-valmentajatutkinto.

"Ajolupa pitäisi olla taskussa toukokuun alussa, ja olen katsellut sopivaa hevosta itselleni. Olisi hyvä saada rutiinia kilvan ajoon, ja töiden jälkeenhän on aikaa valmentaa omaa hevosta”, kertoo Alvari hymyillen.

Kiire itsenäiseksi valmentajaksi Alvarilla ei kuitenkaan ole, sillä hän viihtyy todella hyvin Svante Båthin palveluksessa. Ja katsoessani Båthin kotisivuilta listaa Alvarin passihevosista, voi hyvin todeta Alvarin pääsevän työskentelemään huippusukuisten yksilöiden kanssa. Isäoreina löytyy muun muassa Father Patrick, Propulsion, Googoo Gaagaa, Nuncio sekä Uncle Lasse.

Pääosa Alvarin passeista on kaksi- ja kolmevuotiaita.

"Mattias Djusella minulla oli enimmäkseen vanhempia starttihevosia. Vaikka kummassakin työpaikassani on fokus ollut kuitenkin nuorten hevosten lähdöissä. Siellähän tietysti suurimmat palkintorahat jaetaan”, pohtii Alvari.

Passihevosistaan Alvari haluaa nostaa esille erityisesti puoliveljekset Ambrosiuksen ja Pucks Bouncen. Nyt nelivuotias Pucks Bounce ei ole kilpaillut lähes puoleentoista vuoteen, ja viimeisimpänä kilpailuna onkin 300 000 kruunun arvoinen kakkostila Breeders Course-finaalista.

"Pucks Bouncella on ollut terveysmurheita, mutta nyt näkyy valoa tunnelin päästä. Toivottavasti pääsemme radalla piakkoin, ja vuotta nuorempi Ambrosius sai hyvin juonen päästä kiinni maaliskuussa, ja otti uransa avausvoiton. Viimeksi ori joutui jäämään pois kurkunpääntulehduksen takia. Tuntee itsensä melkein etuoikeutetuksi, kun saa työskennellä näin hienojen nuorten hevosten kanssa", toteaa Alvari ylpeyttä äänessään.

Svante Båthilla on yksi Ruotsin suurimmista ja menestyneimmistä valmennustalleista. Vajaat 160 valmennettavaa jakautuvat kolmeen eri paikkaan. Alvarin asemapaikka sijaitsee Knivstassa edesmenneen Jim Frickin perheen edelleen omistamalla tilalla.

"Svante on yleensä maanantaisin täällä ajamassa hevosia. Muuten toiminta on ykkösmies Niclas Hammarströmin vastuulla, luonnollisesti Svanten ohjeiden mukaisesti”, kertoo Alvari tallin arjesta.

Alvarin isähän oli töissä pitkän rupeaman Jim Frickillä, tietyllä tapaa ympyrä onkin sulkeutunut pojan työskennellessä samalla tilalla.

"Kaikkein hauskinta oli, että sattumalta minun passihevoseni ovat samassa tallissa kuin isälläni Jim Frickin aikana”, kertoo Alvari äänessään selkeätä ylpeyttä.

Svante Båth on tunnettu siitä, että omistajien informoiminen on hänelle tärkeätä. Båthin hoitajilla on tärkeä rooli omistajien informoimisessa.

"Kerran viikossa meidän hoitajien on kirjoitettava blogiimme jotakin jokaisesta passihevosesta. Omistajat arvostavat tätä, ja hehän ovat meidän toimintamme tärkein lenkki, ja silloin heitä pitää myös pystyä palvelemaan”, toteaa Alvari kypsästi.

Vaikka Alvari on asunut koko ikänsä Ruotsissa, ovat hänen suomalaiset vanhempansa pitäneet huolen, etteivät suomalaiset juuret unohdu. Suomen kieli Alvarilla on hallussaan, vaikka ruotsin kieli onkin luonnollisista syistä vahvempi.

"Isän äiti asuu Suomessa, ja luonnollisesti paljon muutakin sukua ja tuttuja. Olen kesäisin käynyt Suomessa tapaamassa sukua, nyt toki korona on aiheuttanut vähän hankaluuksia Suomeen reissaamiselle”, kertoo Alvari suhteestaan Suomeen.