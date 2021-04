Kotimaan kovat tammat ja kokenut ruotsalaiskonkari täydentävät Seinäjoen kymmenikön – näistä asemista ampaistaan jättipotin perään

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Christa Packalenin ja Niki Finnströmin (kuvassa) suojatti Stonecapes Queila sai viime hetkillä kutsun Seinäjoki Raceen. Tuoreen Best Ladyn ohjat ottaa tulevana lauantaina lakeuksilla käsiinsä Hannu Torvinen.

Aamulla tiedossa oli seitsemän valjakkoa tämänvuotiseen Seinäjoki Raceen. Ne olivat: Vernissage Grif/Alessandro Gocciadoro, Dear Friend/Johan Untersteiner, Hotshot Luca/Pekka Korpi, Peanuts/Jukka Torvinen, Ubertino Grif/Santtu Raitala, Heavy Sound/Kenneth Haugstad ja Grainfield Aiden/Esa Holopainen.

Seinäjoen ravikeskuksen Facebook-sivuilla maanantaina aamupäivällä näytetyssä rata-arvontalähetyksessä ratkesivat puuttuvat nimet. Tulevana lauantaina lähtevät edellä mainittujen ohella mukaan 70 000 euron ensipalkinnon jahtiin suomalaistammat Stonecapes Queila ja Willow Pride sekä kokenut ruotsalais-hollantilainen Generaal Bianco. Ensin mainittua ohjastaa Hannu Torvinen, keskimmäistä Ari Moilanen ja jälkimmäistä Olli Koivunen.

Generaal Bianco on syntynyt Alankomaissa, mutta 8-vuotias ruuna on kilpaillut pääosin Ruotsissa. Urallaan 16 kertaa ykköseksi yltäneen ja liki 4 miljoonaa kruunua radoilta tienestejä ravanneen Generaal Biancon valmentaja on Peter Untersteiner.

Rata-arvonnassa oli onni myötä toisella ennakkosuosikeista Heavy Soundilla. Daniel Redénin treenattava kiihdyttää matkaan ykkösradalta. Toinen kuuma nimi Vernissage Grif lähtee liikkeelle neloselta.

Seinäjoki Race 2021

Ryhmäajo 2100m

Ykköspalkinto 70 000 euroa

1 Heavy Sound/Kenneth Haugstad

2 Stonecapes Queila/Hannu Torvinen

3 Ubertino Grif/Santtu Raitala

4 Vernissage Grif/Alessandro Gocciadoro

5 Hotshot Luca/Pekka Korpi

6 Dear Friend/Johan Untersteiner

7 Grainfield Aiden/Esa Holopainen

8 Willow Pride/Ari Moilanen

9 Generaal Bianco/Olli Koivunen

10 Peanuts/Jukka Torvinen