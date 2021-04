Heavy Sound sittenkin Seinäjoen ulkomaisten artistien ykkössolisti?

Heavy Sound on yksi pohjoismaisen raviurheilun suurimmista lahjakkuuksista. Ruunan ura on sisältänyt muutoksia ja vastoinkäymisiä, mutta yksi on pysynyt samana: ohjastaja Kenneth Haugstad.

Antti Savolainen

Heavy Sound ja Kenneth Haugstad ovat erottamaton pari. Valjakko kilpailee 50. kertaa yhdessä Seinäjoella lauantaina eli kukaan muu ei ole ohjastanut ruunaa kilpailuissa.

Seinäjoki Race 2021 lauantaina 70000 euron ykköspalkinnolla on ruotsalaisruuna Heavy Soundin (Ken Warkentin) uran 50. kilpailu. Norjalaissyntyinen Ruotsissa valmentava Kenneth Haugstad on ohjastanut Heavy Soundia kilpailuissa yhtä monta kertaa. Koelähdön ohjasti Örjan Kihlström reilut kuusi vuotta sitten, mutta sen jälkeen Haugstad otti ohjat.

Nyt yhdeksänvuotias Heavy Sound vaikuttaa olevan uransa parhaissa hetkissä, vaikka paljon ja monenlaista on tapahtunut. Se meni jo uransa 10. startissa kolmevuotiaana lyhyen E3:n finaalissa 10,9. Kriteriumin finaalista ruuna karsiutui, mutta Derbyn finaalissa vuotta myöhemmin tulos oli kakkonen ajalla 12,8/2640 metriä. Edellä oli muuan Readly Express (Ready Cash). Sen jälkeen alkoi vammakierre, ja viisivuotiskauden vain kolmen startin jälkeen valmentaja nimi muuttui ohjastaja Haugstadin appiukosta Roger Walmannista - normanni hänkin - Daniel Redéniin.

Meno on ollut kovaa Redénilläkin ja vasta neljännessä startissa uudesta tallista ennätyslukemat siirrettiin Gävlessä 09,2:een. Silloin Elitloppet viikon päässä passattiin viisaasti, vaikka roosaa pilettiä tarjottiin, mutta 2019 ruuna oli mukana Solvallassa saaden vamman, joka aiheutti vuoden kilpailutauon.

Heavy Sound on silti ehtinyt niittää laakereita sen jälkeenkin. Kausi 2021 on alkanut kahdella helpolla voitolla kultadivisioonista. Moni muistaa ruunan ja Haugstadin myös Vermon 2018 loppusuoran laukasta. Kuski veti korvat auki, ja ruuna näytti laukkaavan jopa voiton - Pastore Bob (From Above) johti siten koko matkan. Myöhemmin samana kesänä kaksikko valloitti St Michelin samaisen Pastore Bobin ulkopuolella juosten tuloksella 09,5.

"Voihan sitä haaveilla vaikka Elitloppetista edelleen, se on pohjoismaisista kisoista se kovin juttu", Kenneth Haugstad pohtii.

"Ja Heavy Sound on riittävä hevonen sellaisiin yhteyksiin. Kuitenkaan en tiedä voiko se edes kuulua suunnitelmiin, sillä tuolla kisalla oli 2019 niin huono karma Heavy Soundin tapauksessa. Voi olla, ettei valmentaja Redén halua edes miettiä koko kisaa tämän hevosen tapauksessa. Isoja kisoja löytyy loppuvuodelta paljon, joihin matsata, kunhan hevonen on vireessä."

Miltä Seinäjoki Race näyttää tehtävänä?

"Todella sopivalta, ainakin paperilla. Tai on se sitä kyllä ihan kaikilla tavoilla, mutta eihän kilvanajossa koskaan tiedä. Mutta tiedän, että Redénin tallilla arvioivat hevosen menneen vain eteenpäin starteista; niin hyvältä se kuulemma tuntuu, ja jalkoihin on tehty pientä huoltoakin tässä välissä."

Linkki Seinäjoki Racen 2021 lähtölistaan.

"Starteissa se ei ole koskaan tuntunut paremmalta käteeni, kuin tällä kaudella, joten hyvät saumat pitää siinä tapauksessa olla. Muutos näkyy ennen kaikkea auton takana. Se on nyt niin rento, että sillä pystyy alusta saakka lataamaan täysillä, ja luulen ettei meistä tulla ohi alussa eikä varmaan sitten lopussakaan. Kaikki toimii nyt niin älyttömän hyvin, että tuskin tullaan muuttamaan mitään tähän starttiin. Kyllä voittamaan lähdetään, mutta kuinka nopeita avaajia siinä on ulkopuolella? Ja kuinka kova Gocciadoron hevonen on? Voisiko se syödä meidät ulkopuolelta? En usko, mutta ajetaan ensin."

Tästä pääset Heavy Soundin kilpailutietoihin.

Linkki Heavy Soundin viime startin videoon. Kultadivisioona lähtee Mantorpin 75-kimarassa n. kahdeksan minuutin kohdalta.