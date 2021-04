Sinead Sernicoli: ”Vernissage Grif lähtee heti haastamaan Heavy Soundia”

Terhi Piispa-Helisten

Punainen paahtaja Vernissage Grif ja Alessandro Gocciadoro valmistautumassa Suomen ensi-iltaansa Mikkelissä viime kesänä. St. Michelistä oli kotiinviemisinä kunniakas kakkossija.

Alessandro Gocciadoron valmennettava Vernissage Grif vieraili Suomessa jo viime kesänä. 7-vuotias ori oli St. Michelissä kanuunakirin kehittäneenä kakkonen Suomen ennätyksen 08,9 kiitäneen Next Directionin jälkeen.

Viime kauden Vernissage Grif päätti Lotteria-ajon karsintavoittoon ja finaalin viidenteen sijaan. Siinä ori ravasi johtavan kupeella. Maalissa edellä olivat supertähdet Zacon Gio, Face Time Bourbon, Vivid Wise As ja Billie de Montfort.

Kauden 2021 Vernissage Grif avasi maaliskuun 7. päivä voitokkaasti. Ori oli Milanossa Gran Premio Encantin ykkönen täyden matkan tuloksella 12,7. Sen jälkeen Vernissage Grif ei ole kilpaillut.

Vernissage Grifin omistajataho Allevamento Il Grifone tviittasi pian kauden avausstartin jälkeen heidän hevosensa tähtäävän seuraavaksi Seinäjoki Raceen. Erinäisten vaiheiden jälkeen kutsu tuli ja siihen vastattiin myöntävästi, ja Gocciadoro hevosineen on saapunut jälleen Pohjoismaiden turneelle.

”Hevoset asuvat siellä Tukholman liepeillä Söderby Gårdissa Sisu-tallilla. Ne saapuivat perille 2. päivä huhtikuuta”, kertoo sukujuuriltaan irlantilainen Sinead Sernicoli. Hän on Alessandro Gocciadoron vaimo.

Sernicoli lataa, että Vernissage Grif oli kauden avauksessaan Milanossa 70 prosenttinen.

”Ori on nyt parempi. Hevonen on treenannut hyvin, ja hoitaja kertoi sen voivan muutenkin mainiosti. Rata neljä on meille mieluinen. Tiedän, että numero yksi on kova, mutta Vernissage Grif lähtee heti haastamaan Heavy Soundia”, Sernicoli sanoo.

”Vernissage Grif on parhaimmillaan, kun mennään täyttä koko ajan. Taktiikka muotoutuu tämän mukaan. Ori on ihmeellinen hevonen. Kun meno kovenee, sekin kovenee. Esimerkiksi voittaessaan viime elokuussa Gran Premio Citta' di Montecatinin, Vernissage Grif ravasi karsinnassa kilpailu- ja rataennätyksen. Finaalissa se löi Zacon Gion – sen ulkopuolelta!”

Zacon Gio kuuluu Euroopan eliittiravureihin, ja Holger Ehlertin suojatti on pystynyt kukistamaan itsensä Face Time Bourbonin toistuvasti.

”Kun katsoo Montecatinin kisan, tietää, että Vernissage Grif kuuluu mukaan Elitloppetiin. Olemme suunnitelleet oriin polun siten, että Seinäjoen perusteella toivomme kutsua Finlandia-ajoon, ja sieltä jatkamme sitten Elitloppetiin”, maalaa Sinead Sernicoli.

Vernissage Grif saapuu Seinäjoelle kisan aattona.

”Ori lähtee perjantaina aamulaivalla – itse asiassa samalla laivalla Heavy Soundin kanssa – Suomeen. Paluu tapahtuu sunnuntaina”, Sernicoli kertoo reissusuunnitelmista.

”Seinäjoki Race on huomioitu Italiassakin. Suuri urheilulehti Corriere dello Sport kirjoitti artikkelin Vernissage Grifistä ja Alessandrosta. Jutussa oli huomioitu myös se, että italialaishevoset ovat aiemmin menestyneet hienosti Seinäjoella.”

70 000 euron ensipalkinnolla kisattava Seinäjoki Race on ajettu nykymallisena 11 kertaa. Neljästi voiton on vienyt italialaisravuri.

EDIT kello 20.37: Korjattu Sinead Sernicolin sukunimi.