14-vuotias konkari Välkyn Tuisku valmis paluuseen - ”Ikä ei näy missään”

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Taipale & Tuisku tulevat taas. Ori on tuonut nuoremman polven treenarille Taipaleelle, 30, hänen tähänastisen uransa arvokkaimmat voitot.

Yrjö Kettusen omistama ja kasvattama ja Kimmo Taipaleen valmentama Välkyn Tuisku on kilpaillut viimeksi lokakuussa PM-lähdössä. Oriin jalka reagoi tuolloin, ja edessä oli yli seitsemän kuukauden huili. Välkyn Tuiskun paluu paussilta tapahtuu lauantaina Vieremällä. Lähtölistan näet täältä.

Oriin meriittilista on komea. Välkyn Tuisku sijoittui vuonna 2019 Tähen Toivomuksen jälkeen kuninkuuskisassa kakkoseksi. Mailin osamatkan Välkyn Tuisku voitti. Kauden kruunu oli Suurmestaruuden ykkössija ja superrajan alitus tuloksella 19,9. Viime kesänä Välkyn Tuisku vei nimiinsä ”varjo-Nordic Kingin” eli Juhannusmailin.

”Oriilla oli takajalan hankositeessä turvotusta, ja siitä johtuu paussi”, Kimmo Taipale taustoittaa.

”Tuisku oli Yrjöllä tarhassa toipumassa, ja hevonen tuli talvella tänne takaisin. Jatkettiin siitä sitten treenejä, ja Yrjökin oli kotona jo Tuiskulla ajellut. Ihan hyvillä mielin palataan radoille. Suunnitelmien mukaan on päästy treenaamaan. Kovimmillaan olen laskenut hiitissä 30-vauhdilla läpi. Tuisku ei tapaa olla tauolta parhaimmillaan, vaan vaatii jonkun startin alle.”

Vaikka Välkyn Tuisku on jo 14-vuotias, Taipaleen mukaan sitä ei huomaa orin otteista tai olemuksesta.

”Ikä ei näy missään. Ori on tosi iloinen, ja se lähtee aina vetreästi liikkeelle.”

Kauden tähtäimet ovat selvillä.

”Terveyspuoli on nyt asiallinen, pitää oikein puuta koputtaa. Jos jalka pysyy kunnossa, niin ilman muuta kuninkuuskisaan tähdätään. Positiivisin miettein olen. Oriin suunta on oikea”, Taipale kertoo.

Välkyn Tuisku on isänä kahdeksalle varsalle. Vanhin näistä on kolmevuotias. Tänä keväänä ori on astunut pari tammaa.

”Siitospuolta hoidetaan kilpailemisen ohessa. Varauksia otetaan vastaan, ja tammat ovat oriin luokse tervetulleita”, Taipale sanoo.

Korpilahdella treenaava Taipale voi hyvinkin saada Seinäjoen seppelejahtiin mukaan kaksi valmennettavaansa. 11-vuotias Tuurin Toivo starttaa lauantaina Vieremällä samassa lähdössä kuin Välkyn Tuisku.

”Ori on kilpaillut nyt kolmesti meiltä käsin ja mennyt mukavasti. Tuisku on nopea ja Toivo on jaksava. Silläkin mielitään ilman muuta mukaan kuninkuuskisaan. Ori on kova jyrä pitkälle matkalle. Paavolan Vellun kanssa on sovittu, että kun Tuisku alkaa kilpailla samoissa lähdöissä, niin hän jatkaa Tuurin Toivon penkillä tämän kauden”, Taipale valaisee.

Tallin varsaosastolta kohoaa esille 4-vuotias Ohiheittäjä. Musta ori viiletti viime perjantaina Kajaanissa uransa avauksessaan viimeisen lenkin tähtirajaa hipoen ja voitti leikitellen.

”Kun laitoin oriin ensimmäisen kerran valjaisiin, tunsin heti, että kyseessä on juoksija. Ohiheittäjä on vielä lapsellinen, se pyöritteli Kajaanissakin vaan korviaan. Koronan vuoksi ei ole päästy ajamaan harjoitusraveissa, ja porukassa juoksemisen puute näkyy”, Taipale kommentoi.

Hänen mukaansa oriista omistaa puolet Kaustisen Elementtivalmiste Oy eli suurhevosenomistaja Petri Lahti-Luopa. Hän on myös Tuurin Toivon osaomistaja.

”Ohiheittäjän omistajatiedot jäivät aikoinaan päivittämättä. Petrin kanssa on puhuttu, että ajetaan varsalla pari iltaravilähtöä alle, ja syksymmällä mietitään ikäluokkamittelöitä. Ohiheittäjä on maksettu niihin mukaan. Pikkupelimannin karsinta mahtaa tulla liian nopeasti vastaan (17. kesäkuuta).”

Taipale jatkaa, että tallissa on muutenkin lupaavia varsoja, joita laitellaan ajan kanssa.

”Hevosmäärää on tarkoituksellisesti ajettu alaspäin. Täällä on nyt 22-23 hevosta. Koetetaan korvata määrä laadulla.”