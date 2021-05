Peanuts palasi laitumelta, talliin uusi Extrem Brodde, 10 voittoa, ja Solvallakin odottaa - Anne Kankaan vauhtiviikko

Anne Kankaalle tuli uusi tosi voitokas valmennettava Extrem Brodde. Credit To Love starttaa lauantain 75-finaaleissa Solvallan Elitloppet-viikonloppussa. Tallin tähti Peanuts palasi laidunlomalta. Siinä on tapahtumia riittämiin ainakin yhdelle viikolle.

Terhi Piispa-Helisten

Kohti Solvallaa, Credit To Love ja Jukka Torvinen! Tamman valmentajan Anne Kankaan tallissa on menossa varsinainen vauhtiviikko, vaikka tähti Peanuts viettää nyt lomaa.

Peanuts vietti pari viikkoa laidunlomaa, vaikka supertammalla ei ollut ongelmia. Talliin on juuri saapunut Pia Huusarin tallissa menestystä kerännyt Extrem Brodde (S.J.'s Caviar). Ruuna aloitti Tapio Mäki-Tulokkaan valmennuksesta kahdella voitolla nelivuotiaana. Kauden lopussa se siirtyi Huusarille, missä voittokulku jatkui. Kuusivuotiaalla on tolppia 10 kaikkiaan 25 startista. Extrem Brodden omistaa Still Alive Media Oy, jonka takana on monen huippuhevosen omistaja Esa Himanen.

Pääset Extrem Brodden uraan tästä.

"Hoidettiin Peanutsin päätä tällä kertaa", Anne Kangas kommentoi.

"Mitään erityistä hoidettavaa ei ole, mutta sopivia lähtöjä oli vähän tässä muutaman viikon ajan. Laitumet alkoivat olla jo aika hyvässä kunnossa, joten päästin tamman lomalle. Se palasi eilen jo treeniin, ja tuntui kyllä aika mukavalta pikkuhuilin jälkeen. Extrem Brodde on hyvin mielenkintoinen tapaus, sen mitä hevosesta tiedän. Hienon näköinen heppa, johon olen ehtinyt tutustua vasta vähän."

Kankaan viikon huipputapaus taitaa silti olla lauantain Solvallan Elitloppet-viikonlopun Klass I:n finaali 220000 kruunun ykköspalkinnosta Credit To Lovella.

"Itse olen sinne lähdössä, mutta aika tarkkaan kuplassahan siellä eletään. Vähän tulee ilmeisesti oltua tekemisissä muiden kanssa. Heppa oli tosi hyvä Vermossa, ja vähän on hoidettu etupolvia vielä tässä välissä. Credit To Love on hyvä reissaamaan, ja asiaa voi auttaa vielä matkakaveri Willow Pride. Tämä tamma ei ole raketti alussa, mutta tuolla numerolla saanee silti hyvän aseman. Kova vauhti olisi plussaa, mutta sellaistahan lienee luvassakin näinä viikonloppuina? Samoilla varusteilla jatketaan, kengät jalassa, tavan kärryt ja kokolaput, jolla varustuksella se on mennyt hyvin. En tunne vastusta, mutta ihan pärjäämään sinne lähdetään."

Antti Savolainen

Anne Kangas ja tärkeä hevosensa Peanuts.