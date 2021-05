”Mie en saisi Italiasta ostettua tulitikkujakaan” - Tuomas Pakkanen tuo tallinsa uuden vahvistuksen starttiin

Elina Paavola

Italialaisravuri Bluejeans Bi on muuttanut Pohjois-Savoon Pöljään Tuomas Pakkasen talliin. Hänen tyttärensä Elina hoitaa 4-vuotiasta oria.

4-vuotias Varennen ja 12-aikaisen Lovely Bin poika Bluejeans Bi avaa Tuomas Pakkasen väreistä maanantaina Oulussa. Ori on menestynyt synnyinmaassaan Italiassa mainiosti. Uran 19 kisaa ovat tuoneet viisi voittoa, neljä kakkosta ja yhden kolmosen. Tili on karttunut 21 380 eurolla. Ennätys kirjataan luvuin 13,5.

Bluejeans Bi hyvästeli Italian helmikuussa voitolla ja kakkosella.

”Ori on ollut meillä jo reilut pari kuukautta. Ollaan tutustuttu hevoseen, ja karautetaan maanantaina kilpaa. Hevonen oli saanut matkalla kuivia löylyjä, ja oria on virvoiteltu reissun rasituksista”, Tuomas Pakkanen sanoo.

Valmentaja kehuu suojattiaan.

”Tykkään hevosesta kovasti. Se on hienokäytöksinen ja nöyrä. Ikää on vasta neljä vuotta, ja statistiikka on komea. Bluejeans Bi jaksoi tehdä Italian juoksuissaan töitä, ja ori voitteli ihan omilla ansioillaan. Ajetaan kesä kilpaa, ja treenataan sitten talvi kunnolla. Bluejeans Bi on menestynyt maililla, mutta uskon sen menevän täyttä matkaakin moitteetta. Kyllä tässä rakennetaan tulevaisuutta oriin varaan.”

Bluejeans Bin omistaa Talli Jopin Ottopoijat. Siihen kuuluu Pakkasen lisäksi Juha Vidgrén.

”Juhan kautta hevonen löytyi. Toivasen Veli-Pekan ammattitaidon ja Italian-kontaktien ansiosta hevonen pystyttiin sitten hommaamaan. Mie en saisi Italiasta ostettua tulitikkujakaan täältä Savosta käsin”, Pakkanen nauraa.