Nurmosten Elitkampen: "H.V. Tuuri kengittä ja jenkit perässä - ehkä"

Odd Herakles on kylmäveritaivaan iso tähti ja suosikki voittamaan Elitkampenin, mutta voisiko H.V. Tuuri haastaa? On onnekasta, että Ossi Nurmosella yleensä ottaen on suomenhevosia tallissaan ainakin jos miestä itseään on uskominen.