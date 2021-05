Kari Lähdekorpi satsasi Hopeusteponalegoon - ”Jos se alkaa mennä kuten Pastore Bob, niin hän lopettaa”

Kari Lähdekorpi oli Elitloppetin alla ostorintamalla aktiivisena. Nokkelasti nimetty Hopeusteponalego siirtyi suurhevosenomistajalta toiselle, Stall Courant AB:lta Lähdekorvelle.

Antti Peltolan kasvattama Hopeusteponalego on siirtynyt Kari Lähdekorven omistukseen. 4-vuotias Donato Hanoverin ja Gliding Phoeben jälkeläinen on kilpaillut 27 kertaa, ja sen statistiikka kirjataan luvuin: 3-5-6. Oriin ennätys on 12,1aly, ja sen tilille on kilahtanut reilut 73 000 euroa. Arvokkain saavutus on viime kesän Åby Stora Treåringsprisin täysosuma, joka tiesi 125 000 kruunun tienestiä. Voittotulos oli täydellä matkalla 13,4.

Hopeusteponalego aloitti uransa kaksivuotiaana synnyinmaassaan USA:ssa Marcus Melanderin väreissä, ja ennätys on perua tuolta sesongilta. Kolmevuotiskaudeksi ori siirtyi mantorpilaisvalmentaja Stefan P. Petterssonin talliin. Siellä Hopeusteponalego on vaikuttanut näihin päiviin asti. Nyt ori muuttaa Hanna Lähdekorven hoiviin.

”Kiinnostava nuori ja jaksava hevonen, joka ei ole hävinnyt viime ja tänä vuonna ikäluokkansa parhaille kuin pari mittaa. Jos keksitään jotain, niin tuo ero saattaa kuroutua umpeen. Kenkiäkään oriilta ei ole riisuttu kuin pari kertaa. Kun Hopeusteponalego ei kuitenkaan ole ollut Nurmoksella tai muilla kärkinimillä, niin kehitysnäkymää voi olla. Ja jos ei olekaan, niin ei tässä korkealta putoa”, Kari Lähdekorpi lausuu.

"Hopeusteponalego saa jatkaa vielä oriina. Pastore Bobhan tuli aikoinaan meille myös Petterssonilta, ja se alkoi menestyä ruunauksen jälkeen. Pettersson sanoikin, että mikäli ruunaatte Hopeusteponalegon ja jos se alkaa mennä kuten Pastore Bob, niin hän lopettaa.”

Keskiviikon kisastaan Hopeusteponalego jäi pois vanhan omistajan tahdosta. Kauppaa oriista hierottiin jonkin aikaa.

”Se oli aluksi vähän pitkässä hinnassa. Tehtiin sellainen ehto, että jos ori on kolmen parhaan joukossa Sprintmästarenissa tai Breeders' Crownissa, niin hinta nousee kymmenen prosenttia. Mielelläänhän sitä sen maksaa, mikäli Hopeusteponalego on noissa kisoissa kärjessä”, Lähdekorpi nauraa.

Hän oli myös keskustellut Hopeusteponalegon kasvattaja Antti Peltolan kanssa.

”Antti sanoi, että oriin kavioissa oli pikkuvarsana ongelmia, ja se haittasi kehitystä. Nyt niiden kanssa ei ole ollut pulmia. En halunnut edes eläinlääkärin tarkastusta oriille.”

Hanna Lähdekorvella alkavat olla karsinat täynnä.

”Hanna sanoi mulle, että jos tuot uutta, niin vanhasta päästä pitää viedä pois. Hanna saa syyskuussa uusia karsinoita käyttöönsä, ja sitten tilapula hellittää. Työntekijöitäkin tulee samalla lisää”, Kari Lähdekorpi kertoo.