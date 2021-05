Teivon johtaja Päivi Lehtonen: "Maakaupat positiivinen uutinen meille"

Anu Leppänen

Teivon ravirata-alue on vaihtamassa omistajaa. Vuoteen 2035 ulottuva vuokrasopimus on toki siirtymässä muuttumattomana ostajalle eli Ylöjärven kaupungille.

Tähän asti Teivo on sijainnut Tampereen kaupungin mailla, jotka sijaitsevat Ylöjärven kunnan puolella. Nyt Ylöjärvi on ostamassa Tampereelta noin 100 hehtaarin alueen, jolla myös 30 hehtaarin ravirata-alue sijaitsee; hinta seitsemän miljoonaa euroa.

YLE:n uutisen perusteella molemmat kaupunginhallitukset saavat pohdittavakseen esitetyn kaupan maanantaina. Kaupassa siirtyisi mm. Teivon raviradan ja Teivon Hevosklinikan vuokrasopimukset sellaisenaan - samoin ne rakennukset alueella, mm. ulkoilumaja, jotka nyt kuuluvat Tampereen kaupungille. Uutisen mukaan maasta kaavaillaan uutta asuinaluetta.

Pääset tästä linkistä Teivon maa-alueiden kaupasta kertovaan uutiseen YLE:n sivuilla.

"Meille tämä tuntuisi hyvältä uutiselta", Teivon ravikeskuksen toimitusjohtaja Päivi Lehtonen toteaa.

"Sen sijaan, että ollaan oltu kahden toimijan välissä, päästään ehkä suunnittelemaan asiaa yhden tahon kanssa. Teivohan sijaitsee nyt Tampereen kaupunkin omistamilla mailla Ylöjärven alueella eli Ylöjärven kaavoituksen kohteena siis. Vuokrasopimus siirtyy sellaisenaan, ja sehän on voimassa 2035 asti, joten tuskin mitään kovin äkillistä ainakaan on tapahtumassa."

Miltä Teivon radan tulevaisuus pitemmällä tähtäimellä vaikuttaa?

"Olemme satsanneet alueisiin siitä lähtökohdasta, että toiminta täällä jatkuu, mm. investoineet turvakaistaan ja valaistuksen uusimiseen. Hyvää maakaupassa on mm. että suojeltu harjun alue siirtyy samassa paketissa. Toiveemme on, että Ylöjärvi ainakin kehittää ensin muita asuinalueksi kaavoitettuja kehityskohteitaan. Ylöjärvellä on juuri saatu uusi kaupunginjohtaja, ja uskon että pääsemme hyvällä uudella alulla kehittämään Teivon alueita edelleen virkistyskäyttöön. Sitä voisi entistä enemmän viedä tapahtumakeskuksen suuntaan, ja onhan myös mahdollista, että osa alueesta voisi mennä asuinrakennuksille, mutta ravirata jatkaisi hieman pienemmällä tontilla. Hyvältä vaikuttaa meistä täällä Teivossa joka tapauksessa. Henki kaupunkien kanssa keskusteltaessa alueen kehittämisestä on ollut hyvä tähänkin asti."

Johanna Veijanen

Teivon radan toimitusjohtaja Päivi Lehtonen (toinen oikealta) aikanaan suunnittelemassa islanninhevosrataa radan keskikentälle.