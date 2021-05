Kotitekoinen varsa voitti Elitloppetin kolme miljoonaa kilpailuennätyksellä – katso lähtö videolta

LARS JAKOBSSON / TR BILD

Don Fanucci Zet on juossut urallaan 22 kilpailua. Elitloppetin finaali oli orin 13. voitto. Kokonaisvoittosumma on nyt 8,4 miljoonaa kruunua. Hoitaja Ellinor Wennebring, valmentaja Daniel Redén ja ohjastaja Örjan Kihlström kunniakierroksella yhdessä Don Fanucci Zetin kanssa.

Don Fanucci Zet leikitteli voiton Elitloppetin finaalissa. Örjan Kihlström tarjoili orille hienon juoksun toisessa parissa ulkona, käänsi sen kiihtyvävauhtiseen kiriin 500 metriä ennen maalia, ja lopussa valjakko vyöryi todella helposti voittoon. Kilometriaika mailin ryhmäajossa oli 1.08,9, mikä on finaalin nopein voittoaika kautta aikojen.

"Hevonen oli fantastisen hyvä ja tsemppasi hienosti lopussa", Kihlström kuvaili hillittyyn tyyliinsä voittajaa, joka juoksi ilman kenkiä.

Toiseksi kesti johtopaikalta Vivid Wise As ja kolmanneksi kiri Gareth Boko. Johtavan selästä myöhään kiritilaa saanut Gelati Cut oli neljäs.

Stall Zetin omistama ja Brixton Medical AB:n kasvattama viisivuotias Don Fanucci Zet oli finaalin kakkossuosikki. Sen voittajakerroin oli 3,79. Valmentaja ja Stall Zetin keulakuva, liikuttunut Daniel Redén kuvaili voittajaa ATG:n haastattelussa kotitekoiseksi.

"Meillä oli sen isä (Hard Livin) ja ostimme sen peitsariemän (Kissed By The West), josta en saanut tehtyä ravihevosta. Ja nyt meillä on kotitekoinen Elitoppet-voittaja. Elitloppet on suurinta, mitä meillä on ruotsalaisessa raviurheilussa ja voitimme sen kotikasvatilla."

Hevosen hoitaja on Ellinor Wennebring.

Lähdön voi katsoa uusintana ATG: sivulta

Oman mausteensa Elitloppet-voittoon ja varsinkin taustajoukkojen tunteisiin antaa epäilemättä se, että viime vuonna Redén ja Kihlström voittivat Elitloppetin Stall Zetin omistamalla jenkkiori Propulsionilla. Voitto tosin mitätöitiin myöhemmin, kun selvisi, että hevoselle oli tehty aikanaan Amerikassa hermokatkaisu jalkaan, mikä on kiellettyä Pohjoismaissa.

Tapauksen käsittely on monen asian suhteen edelleen auki. Potissa on maineen, kunnian ja vastuiden lisäksi 26,3 miljoonan kruunun suuruisten palkintorahojen palautus.

LARS JAKOBSSON / TR BILD

Örjan Kihlström ajoi jälleen kerran kylmähermoisesti ja voitti Elitloppetin Don Fanucci Zetillä.