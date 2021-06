Tapio Mäki-Tulokkaalle mielenkiintoinen vahvistus, viime kaudella Ruotsissa kuudesti voittanut Jokimaa Tekee Tähtiä -finalisti BWT Devil

Pirjo ja Martti Kärkkäisen omistama BWT Devil on palannut Ruotsista Suomeen ja Tapio Mäki-Tulokkaan treeniin.

Kuva: Ville Toivonen

Menestyksekkään kauden 2020 ravanneen BWT Devilin ympyrä on sulkeutunut, ja tamma on palannut Tapio Mäki-Tulokkaan talliin.

6-vuotias BWT Devil on siirtynyt Tammelaan Tapio Mäki-Tulokkaan treeniin. Tamma menestyi viime kaudella mainiosti Ruotsissa ja Mika Haapakankaan valmennuksessa. BWT Devil nappasi peräti kuusi voittoa sekä kuusi muuta totosijaa ja ravasi yli 32 000 euron kausiansiot. Tamma selvisi karsintansa kakkosena Jokimaa Tekee Tähtiä -loppukisaan. Myös ennätys 11,5aly on perua menestyssesongilta 2020.

Tänä vuonna BWT Devil on kisannut viidesti, mutta voittotili on hyvistä yrityksistä huolimatta vielä avaamatta. Tuorein kisa on Elitloppet-lauantailta, jolloin Naglon tytär sortui laukalle.

BWT Devilin koko uran statistiikka kirjataan luvuin: 32 8-4-4 ja 37 407 euroa. Tamma on jo entuudestaan tuttu Mäki-Tulokkaalle.

”BWT Devil oli meillä varsana treenissä. Niihin aikoihin tammalle sattui tapaturma, ja polveen tuli ongelmia. Ehdotin sitten omistajille, että veisi BWT Devilin Hakkaraisen Markolle, missä heillä oli jo toinen hevonen treenissä. Sieltä tamma jatkoi sitten Haapakankaan Mikalle, ja viime kausihan oli hieno. BWT Devil tuli meille takaisin viime viikolla, kun omistajat halusivat hevosensa Suomeen kilpailemaan”, valaisee Tapio Mäki-Tulokas.

BWT Devil on täydessä terässä, ja starttaaminen on ajankohtaista jo tämän kuun aikana.

”Ilmoitin tamman ensi maanantaiksi Turkuun enintään 47 000 euroa tienanneiden tammojen lähtöön, mutta katsotaan, nouseeko sarja pystyyn. Jos nousee, ajetaan startti kokeiluluonteisesti ja katsotaan, tarvitseeko tamma toimenpiteitä. Kotona BWT Devil on treenannut hyvin, ja minun mielestäni tammassa pitäisi olla potentiaalia parantaakin”, lausuu Mäki-Tulokas.