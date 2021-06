Odotettu uusintaottelu Odd Herakles vastaan H.V.Tuuri Nordic Kingissä

Juhannuksena on tiedossa Elitkampenin toisinto, kun yhteen iskevät jälleen Odd Herakles ja H.V. Tuuri. Kohtaamista höystävät iskukykyiset haastajat.

Terhi Piispa-Helisten

Hakkaa päälle, suomenhevonen! Rodun uljas edustaja H.V. Tuuri käy juhannuksena taistoon kylmäverititaani Odd Heraklesia vastaan.

Pohjoismaisia kylmäverilähtöjä hallinnut norjalaisori Odd Herakles saapuu Nordic Kingin tiedotteen mukaan PowerParkin raviradalle Härmään juhannuksena. Kylmäverititaani kohtaa Nordic Kingissä maamme parhaat suomenhevoset H.V.Tuurin johdolla.

Toukokuun lopun Solvallan Elitkampenissa H.V.Tuuri ja Iikka Nurmonen laittoivat Tom Erik Solbergin ohjastamalle Odd Heraklesille tiukasti kampoihin, mutta norjalaisori vyöryi tuimassa taistossa niukasti edelle.

Nyt on varmistunut, että kaksikon uusintaottelu toteutuu juhannuspäivänä PowerParkin Nordic King -lähdössä, jossa ykköspalkinto on muhkeat 50 000 euroa.

Odd Herakles kävi sunnuntaina voittamassa Oslon Bjerkessä ravatun Alm Svartenin muistoajon. Mailin matkalla syntyi voittoaika 19,8a. Vuonna 2019 Nordic Kingin nimiinsä vienyt norjalaistähti saapuu Suomeen vahvassa kunnossa.

"Odd Herakles on tottunut reissaamaan ja tuossa se ulkoilee reippaana tarhassa, vaikka takana on pitkä kuljetus Oslosta. On todella mielenkiintoista tulla kilpailemaan parhaita suomalaisia vastaan", kertoo Odd Heraklesin ruotsalaisvalmentaja Fredrik Fransson tiedotteessa.

"Olen kuullut, että PowerParkin rata on tehty viimeisen päälle, ja se on myös nopea, joten odotan huippulähtöä kaikin puolin. Odd Herakles vaikuttaa olevan kovassa iskussa."

Jännittävää uusintakohtaamista odottaa myös H.V.Tuurin valmentaja Ossi Nurmonen.

"Kyllä me lähdemme Nordic Kingiin hyvin odotuksin. Elitkampenin jälkeen H.V.Tuuri sai olla vähän helpommalla ja nyt on taas ajettu harjoituksissa suunnitelman mukaan. Onhan siitä varmasti tulossa kova revanssi, mutta kyllä me taas yritetään tosissaan voittoa", Nurmonen sanoo juhannuksen huipennuksesta Nordic Kingin tiedotteessa.

Urallaan yli 900 000 euroa tienannut ja ennätyksen 1.18,4 noteerannut Odd Herakles siirtyi tälle vuodelle Franssonin valmennukseen ja siitosoriiksi hänen pyörittämälleen Monster Trav -oriasemalle Ruotsiin Järvsöhön.

Vaikka astutustöissä on ollut kiirettä, Odd Herakles on tehnyt vakuuttavaa jälkeä kaviourilla. Odd Paulsenin perheen omistama norjalaisylpeys otti 20 voittoa putkeen, kunnes jäi toiseksi huhtikuussa. Sen jälkeen on taas tullut kolmen voiton suora.

Ohjastuksesta Nordic Kingissä vastaa norjalainen vakiokuski Tom Erik Solberg.

Nordic King ravataan juhannuspäivänä 26. kesäkuuta PowerParkin raviradalla Härmässä, jolloin ajetaan myös viikon Toto75-kierros. Lämminveristen päälähtö on Käyttöauto Maili, jossa voittajalle luvassa 20 000 euroa.

PowerParkin juhannusravit alkavat jo juhannusaattona 25. kesäkuuta, jolloin ohjelmassa on muun muassa kylmäveritammojen avoin lähtö Maaseudun Tulevaisuus Nordic Queen 15 000 euron ykköspalkinnolla, 5-vuotiaiden kylmäveristen lähtö 8 000 euron ykköspalkinnolla sekä Nordic King Heat (Nordic Kingistä karsituille) 5 000 euron ensipalkinnolla.

Nordic King -lähdön rata-arvonnasta on live-lähetys maanantaina 21. kesäkuuta kello 13 tapahtuman verkkosivulla. Ravien lisäksi PowerParkin juhannus tarjoaa iltajuhlat sekä aatto- että juhannuspäivän iltana, jolloin yötöntä yötä juhlitaan huippuartistien tahdissa PowerPalacen terassialueella huvipuiston kupeessa.

Lipunmyynti raveihin ja iltatapahtumaan on alkanut Nordic Kingin ja PowerParkin verkkosivuilla.