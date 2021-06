Startatako vai eikö Pikkupelimanni-karsinnassa, kas siinä kysymys superlupaus Siirin Valtsun kohdalla – Laineen mieli ei ole muuttunut kuninkuuskisan suhteen

Anu Leppänen

42, 86, 72 ja 90, siinä Petri Laineen viime vuosien voittoprosentit valmentajana. Hänen treenattavansa ovat ravannet tänä vuonna kymmenen kisaa. Voittoja on tullut yhdeksän, ja lisäksi plakkarissa on yksi kakkossija.

Tappioton suurlupaus – yhdeksän kisaa, yhdeksän ykkössijaa - Siirin Valtsu vei lauantaina Killerillä ajetun SHKL Cupin finaalin nimiinsä, vaikka ori otti lähdössä lyhyen ja puolimatkassa pahemman laukan. Viimeisen kierroksen Siirin Valtsu sykki ulkoratoja pitkin 22,5-vauhdilla, ja nuori ori ennätti lohduttomista asemista vielä ensimmäisenä maalilinjalle.

”Toisen laukan jälkeen ajattelin, että peli on pelattu. Mutta huh-huh, minkä juoksun varsa teki”, hämmästelee Siirin Valtsun omistaja, kasvattaja ja valmentaja Petri Laine.

Hän toi heti voittajahaastattelussa tykö, että osallistuminen torstaina ravattavaan Kaustisen Pikkupelimanni-ajon karsintaan on vaakalaudalla. Tilanne on tiistaina aamupäivästä edelleen auki.

”Osallistuminen ratkeaa viimeistään huomenna, kun käytän oriin klinikalla. Siirin Valtsu meni Killerillä vasemmalle ohjalle. Syytä siihen ei tiedetä, päällisin puolin kaikki vaikuttaa olevan kunnossa. Tutkitaan vielä ja tehdään sitten päätökset.”

Laine jatkaa, että päätähtäimet ovat luonnollisesti syksyn suurimmissa ikäluokkalähdöissä, eikä riskejä oteta.

”Nelivuotiaiden kilpailukalenteri on tässä kohtaa turhan tiukka. Ajattelin, että jos Pikkupelimanni ajettaisiin suoraan finaalina, niin sitten väli SHKL Cupista siihen olisi sopiva. Pikkupelimannin karsinnat nousivatkin pystyyn, ja kireäksi menee kilpailutahti.”

Laine on lausunut jo ennen Killerin haamujuoksua, että Siirin Valtsu on tässä vaiheessa uraansa parempi kuin supertähden asemaan noussut kaksi vuotta vanhempi serkkunsa ja tallikaverinsa Parvelan Retu.

”Edelleen allekirjoitan lausuntoni, ja onneksi Siirin Valtsu on näyttänyt kykynsä. Moni naureskeli, kun sanoin niin kuin sanoin. He luulivat, että kun Siirin Valtsu on oma kasvattini, niin sen vuoksi kehuin. Mutta ei se varsojen menekkiin ole suuremmin vaikuttanut, vain yksi kasvatti on mennyt nyt kaupaksi”, Laine nauraa.

Laineen viime viikko oli jälleen täysosuma. Siirin Valtsun ohella Parvelan Retu teki suorastaan sensaatiomaisen juoksun, kun kuusivuotias kiersi torstaina Suur-Hollola-ajon karsinnan ykköseksi pahasta lähtölaukastaan huolimatta. Viimeiset 800 metriä Parvelan Retu porhalsi alle 18-vauhdilla.

Parhaimmillaan 29 täysosumaa putkeen nikkaroineelle oriille kuuluu pelkkää hyvää.

”Kaikki on Retulla kunnossa. Levollisin mielin mennään kohti Suur-Hollolaa, eikä ori taida kisata ennen finaalia. Retulla on nyt tammoja paljon, ja ajetaan sitten syksyllä ahkerammin kilpaa”, Laine kertoo. Suur-Hollola-ajon finaalit juostaan 4. heinäkuuta.

Olet aiemmin ilmaissut kielteisen kantasi Parvelan Retun osallistumiseen kesän kuninkuuskisaan. Muuttuiko mieli Suur-Hollola-ajon karsinnan kanuunajuoksun jälkeen?

”Ei muuttunut. Retu juoksee kunkkariperjantain 6-vuotispokaalissa.”