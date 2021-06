Pohjolan nuori raviviikinki Ecurie D. lähtee viikonloppuna Amerikan valloitukseen

Terhi Piispa-Helisten

Minä halkaisen maailman! Ecurie D. voitti kolmevuotiaana ikäluokkansa EM:n Vermossa jättimäisen lähtölaukan jälkeenkin. Nyt ori suuntaa valloittamaan uutta mannerta.

Ecurie D. taisteli Elitloppetin karsinnassa mahtavasti johtavan Gelati Cutin ulkopuolelta voitosta. Gelati Cut nousi ulospäin himan ennen maalia, ja oli jopa spekulointia siitä, olisiko tulojärjestystä pitänyt muuttaa? Finaalissa ori jäi jälleen kerran johtavan ulkopuolelle, ja kuudes sija tasaisessa 09-vauhdissa oli vahva työ, vaikkei menestystä sen enempää irronnutkaan.

Elitloppetin jälkeen saimme uutisista lukea, että Ecurie D.:n seuraava maali on taistella dollareista, ennätyksistä ja kunniasta Pohjois-Amerikan loppuvuoden lähdöissä Åke Svanstedtin valmennuksessa. Ori on maksettu mukaan moneen USA:n ja Kanadan loppusyksyn ison rahan kisaan.

Miten suunnitelma etenee, Marko Kreivi?

"Hyvin, sillä hevonen voi oikein paksusti Skånessa Christoffer Erikssonin hoivissa", kertoo osaomistaja Kreivi.

"Se lähtee viikonloppuna kohti Belgiaa, ja maanantaina 21. päivä ori lentää jenkkeihin Liegestä. USA:ssa on orihevosena edesä kuuden viikon karanteeni, jossa hevosta voi liikutella vain kevyesti. Nyt se on ollut ihan kunnon treenissä Erikssonilla, ja Svanstedtin arvion mukaan hevosen starttikuntoon saaminen ei vie mahdottoman monta viikkoa. Ensimmäinen lähtö, johon se on maksettu, saattaa tulla liian äkkiä. Syksy on täynnä kovia lähtöjä eli jännitettävää riittää, jos ja kun Åke saa hevosen hyvään vireeseen. Lisäksi mietittävänä on mahdollisia siitosorikuvioita, kilpailunäytöistä riippuenkin, tietenkin."

Mikä on Kreivin hevostilanne muuten?

"Mielenkiintoinen. Varsoja syntyy aika hyvistä aineksista ja huutokauppoja sekä jatkokuvioiden miettimistä on edessä. Nelivuotiaat Frode Hamren (Ecurie D.:n aiempi valmentaja) tallin ori Staro On The Rocks (Conway Hall-Stunning Lindsey, emä jättänyt mm. Suomen huippuhevosen Staro Miamin) ja ruuna Hat Trick (Maharajah) esimerkiksi ovat kiinnostavia. Ne ottivat sunnuntain Oslo GP -päivänä kaksoisvoiton Ruotsin klass I -karsinnassa. Niille on paikka Färjestadin 3. heinäkuuta finaalissa. Molemmilla on kaikki mahdolliset ikäluokkalähdöt avoinna Ruotsissa ja UET Grand Prixiä myöten loppuvuonna."

"Nuo huutokaupat ovat jänniä paikkoja. Elitauktionissa esimerkiksi myynnissä oli kasvattini ori Pure Titan (Nuncio). Se meni nyt liian halvalla, 210000 kruunulla, kun istuin junassa ja netti ei toiminut. Olisin kyllä huutanut sitä 400000:een asti tai ainakin sinnepäin. Se meni kyllä onneksi hyvään paikkaan. Petri Salmelan PS Horse AB huusi varsan, mutta se meni kai oikeasti Next Directionin omistajille."