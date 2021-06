Camri halajaa Härmään juhannukseksi

Terhi Piispa-Helisten

Camri juoksi ennätyksensä 19,9 viime kesän hurjavauhtisessa Suurmestaruudessa.

Viimeistä kauttaan kilpaileva Konnun perheen Camri on noussut kovaan iskuun. Lauantainen hopeasija Killerin Kimarasta kirkastui ykköstilaan tiistai-iltana Mikkelissä.

Se esitys ei jättänyt ketään kylmäksi! 15-vuotias ikinuori Camri lopetti Terho Rautiaisen ohjastamana kylmäveristen avoimessa ryhmässä viimeisen puolikkaan peräti 13-vauhtia! Lopetus on kovin koskaan kylmäverisen tai suomenhevosen tekemä.

”Vasta viimeisellä 400 metrillä annoin oriin tulla omia vauhtejaan. Näin kovasta lopetuksesta en ollut uskaltanut haaveilla etukäteen. Toki ajatuksena oli antaa näyttö Nordic Kingiä varten. Sinne olisi mukava päästä kilpailemaan, oriin ollessa näin kovassa kunnossa”, kertoi tyytyväinen ohjastaja kilpailun jälkeen.

Camri on osallistunut viisi kertaa kuninkuuskilpailuun. Viime vuoden Seinäjoen kuninkuusraveihin Camri oli ilmoitettu, loukkaantumisen esti kuitenkin osallistumisen kalkkiviivoilla. Taustavoimat suhtautuvat varauksellisesti revanssin hakuun Seinäjoen tämänvuotisista kuninkuuskilpailuista.

”Oriilla on ollut omat terveysmurheena uransa aikana, tällä hetkellä mennään startti kerrallaan. Olisi mukava päästä ajamaan täysipainoinen viimeinen kilpailukausi”, kertoo Rautiainen, jonka valmennukseen Camri tuli lauantaisen Killerin startin jälkeen.

”Jorma Konnu on menossa kaihileikkaukseen, sen takia ori on nyt meillä jonkin aikaa. Tarkoituksena on ainoastaan kilpailla, tänä vuonna ei astuteta tammoja”, kertoo Terho tallin uusvanhasta tulokkaastaan.

Camrin omistaa sen kasvattaja Jani Konnu ja Jorma Konnu on valmentanut oria suurimman osan sen urasta. Rautiasella Camri oli treenissä ja astumassa 2017–2020.

Torstai-iltana Kaustisella ravattavissa Pikku Pelimanni-ajon karsinnoissa Rautiainen matkaa Kangasniemeltä Kaustiselle kahden lupaavan aloittelijan kanssa.

”Sekä Karlaksen että Tatuarin pitäisi olla lähellä finaalipaikkoja. Kumpikin on oikein mukavan oloisia aloittelijoita. Karlaksen pitäisi finaaliin selvitessään parantaa paljon karsinnasta. Sillä oli huhtikuisen startin jälkeen vähän ongelmia puikkoluun kanssa”.