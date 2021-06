Kari Lähdekorpi ravuriensa valmentajien vaihdoksista: ”Meidän väleissämme ei ole mitään vikaa”

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Cameron Evon ja Harri Koivusen yhteistyö kesti yli kaksi vuotta. Tänä aikana ori voitti muun muassa Joensuu-ajon ja Kultadivisioonafinaalin.

Hevosurheilu uutisoi Kari Lähdekorven osaomistamien menestysnimien Cameron Evon ja Bismarck Comeryn siirtyneen valmentajien voittotilastoja hallitsevalta Harri Koivuselta toisille treenareille. Ensin mainittu muutti Janita Antti-Roikon valmennukseen ja jälkimmäinen Iikka Nurmosen talliin.

Jo aiemmin Koivuselta oli Lähdekorven osaomistamista hevosista lähtenyt pois eilen Mikkelissä 11,1-tuloksella ykköseksi iskenyt Tito C.A. ja Staro Moschino.

”Cameron Evon valmentajavaihdoksen takana ei ole mitään isompaa. Arvo (Ylitalo) tahtoi luopua osuudestaan jo aiemmin, ja Iivo (Niskanen) halusi ostaa sen itselleen. Hankittiin sitten Iivon kanssa Arvon osuus puoliksi”, Kari Lähdekorpi aloittaa.

”Iivo on suhteellisen tuore hevosenomistaja, ja päätettiin sitten, että kokeillaan jotain uutta. Cameron Evo on kuitenkin jo 7-vuotias, ja sillä on kurkku leikattu ja ura on polkenut vähän paikallaan. Mietittiin, että jos ori ei ole kärrylähdöissä enää hyvä, niin sitten testataan montéa. Se oli iso tekijä valmentajan valinnan takana.”

Lähdekorpi jatkaa, että huippuhiihtäjien osaomistaman Bismarck Comeryn kohdallakaan ei kuvioon liity suurempaa draamaa.

”Omistajia asuu Kouvolassa ja Lahdessa, ja sieltä oli toivottu, että ruuna olisi heitä lähempänä, jotta he pääsisivät katsomaan lastensa kanssa hevostaan useammin. Lisäksi siinä näkyi hiihtäjien huippu-urheilutausta. Tilannetta verrattiin omaan uraan, ja kun menestystä ei tule toivotulla tavalla, niin muutosta on haettava. He ovat tottuneet hyvälle, kun ekalla kaudella Bismarck Comery otti 12 voittoa ja ruuna on koko ajan elättänyt itsensä.”

”Tallin vaihtaminen oli tullut WhatsApp-keskusteluissa jo aiemmin esille. Mä en niihin osallistunut, ja kun siirto toteutui, mun tehtäväksi jäi kertoa siitä Harrille.”

Lähdekorpi sanoo, että tehtävä ei ollut helppo, sillä Koivunen on hänen pitkäaikainen luottovalmentajansa.

”Multa lähti jo aiemmin hevosia sieltä, mutta meidän väleissämme ei ole mitään vikaa. Jos välit tähän katkeaisivat, niin sitten homma ei olisi hyvällä pohjalla. Mulla on hevosia edelleen Harrilla, ja lisääkin voi sinne tulevaisuudessa mennä. Kun ei omista kaikkia hevosia yksin, niin ei voi myöskään tehdä kaikkia päätöksiä itse”, Lähdekorpi kuvailee.

”Harri sanoi vain, että tämä on elämää, ja joskus tällainen osuu omalle kohdalle. Hevosia tulee ja hevosia menee. Se on osa raviurheilua.”