Maailman ykkösen Face Time Bourbonin agenttitarinan käänne: Mikkelin lennon koordinaatit muuttuivat

Terhi Piispa-Helisten

Nähdäänkö Face Time Bourbon ja oriin pääomistaja italialainen Antonio Somma (vas.) heinäkuussa Mikkelissä? Kuva on Vermon UET Grand Prixistä syksyltä 2019.

Jos ja kun maailman tämän hetken ykkösravuri Face Time Bourbon saapuu heinäkuussa Mikkeliin, voidaan sanoa, ettei tulosta syntynyt ilman jalkatyötä. Tarina alkaa Prix d'Ameriquesta 2020, tammikuulta ajalta juuri ennen koronaa. Nyt saapuminen Pohjoismaihin, Suomeen ja Savoon on ainakin lähempänä kuin milloinkaan, luultavasti ennen tai jälkeen tätä hetkeä. Tokihan ori kävi jo nelivuotiaana valloittamassa Vermon, mutta sen jälkeen skandinaavinen yleisö on saanut matkustaa Keski-Eurooppan nähdäkseen maailman ykkösen.

Aikaisemmin St Michel tai mikään muu pohjoismainen kisa, Elitloppet tai muu (Vermon UET Grand Prixiä lukuunottamatta, tietenkin), ei kuulunut oriin taustajoukkojen suunnitelmiin. Tänä vuonna Mikkeli kuuluu, kun taas ensi vuonna 2022 ajatus on matkustaa loppuvuodesta Pohjois-Amerikkaan - ei Savoon tai muualle Skandinaviaan. Siitä amerikanreissusta eteenpäin siitosoriin hommat lienevät hevosen pääasiallinen työsarka. Elitloppet 2022 saattaa myös olla mahdollisuuksien rajoissa.

Mutta aloitetaan tammikuun 26. päivästä 2020. Silloin tuore viisivuotias Face Time Bourbon (Ready Cash) vei sensaatiomaisesti ensimmäisellä yrittämällään Björn Goopin ohjastamana Prix d'Ameriquen. Ohjastaja kärryillä on sittemmin aikaisemmin tänä vuonna skandaalinkäryisesti vaihtunut Eric Raffíniin.

Prix d'Amerique -päivänä 2020 aikaisemmin päivällä Mikkelin raviradan "delegaatio" kävi Vincennesin tallialueella tapaamassa oriin valmentajaa Sebastien Guaratoa. Viesti oli, että Guarato olisi hevosineen tervetullut Mikkeliin kesällä rikkomaan ennätyksiä uudella kaviouralla.

Face Timen osalta Guarato sanoi, ettei se tule nuorella hevosella kyseeseen, mutta vanhan sankarin, Bold Eaglen (Ready Cash), tapauksessa se voisi lentokuljetuksella olla mahdollista. Maailma muuttui lopullisesti (?) helmi-maaliskuun vaihteessa 2020, ja mitään St Micheliä ei Guaraton hevosille sinä vuonna tullut. Next Direction (Orlando Vici) korjaili kylläkin SE:n uusiin lukemiin ravatessaan St Michelissä 08,9. Kaksinkertainen Prix d'Ameriquen ykkönen Bold Eagle 08,4 ehti jo lopettaakin uransa.

Loppuvuonna maailma kärvisteli edelleen pandemian kourissa, mutta Mikkelissä haaveiltiin Face Time Bourbonista. Ensin otettiin yhteyttä oriin saksalaiseen kasvattajaan ja osaomistajaan Rainer Engelkeen, joka ei edelleenkään lämmennyt. Saksalaispankkiiri totesi kuitenkin kuivasti:

"Pääomistaja italialainen Antonio Somma päättää kaiken, kysykää häneltä!"

Mikkelissä haaveiltiin edelleen. Suunniteltiin jopa matkustamista saapasmaahan tapaamaan herra Sommaa ja taivuttelemaan häntä sekä oritta Savoon kesäreissulle. Pandemia paheni, ja suunnitelmat haalistuivat, mutta unelma ei.

Keväällä Mikkelistä koitettiin taas lähestyä Engelkeä, joka pysyi kylmänä ajatukselle. Hän toisti kuitenkin, että Somma päättää, olkaa häneen yhteydessä! Engelken mukaan ajankohta sinänsä olisi sopiva. Ranskassa siitoskausi päättyy kesäkuuhun. Ori on palvellut arviolta yli 200 tammaa ympäri maailmaa alkuvuoden 2021 aikana (kuten 2020:kin) annoksillaan. Se on kuitenkin pysynyt kovasta työstä huolimatta hyvällä mielellä ja ruoka on maistunut. Taustavoimat ovat tyytyväisiä hevosen nykytilaan. Suunnitelma on aloittaa loppuvuoden kilpailutus kesäkuun lopun (27.6.2021) Prix Rene Ballierestä (1. palkinto 76500 euroa), josta ori aloitti ja jonka se voitti viime vuonnakin. Mikkelin ajankohta kolme viikkoa tästä eteenpäin ei ollut Engelkenkään mielestä huono.

Elitloppetin mentyä ja kesän alettua eli kesäkuun ensimmäisenä oli seuraavan siirron aika: Mikkelistä otettiin yhteyttä suurimman osan Face Time Bourbonin "osakkeista" omistavaan Antonio Sommaan Napolissa:

"Olette tervetullut Mikkeliin. Hevosellenne järjestetään lentokuljetus, mutta vain maailman ykkösravurille on luvassa tällainen palvelu."

Somma vastasi ilahduttavan nopeasti tunnin sisään:

"Kiitos kutsusta. Keskustelen valmentaja Guaraton kanssa ja vastaan pian."

Napolilainen oli sanansa mittainen mies, sillä jo parin päivän päästä mikkeliläisille tuli sähköpostia:

"Olemme kiinnostuneita tulemaan Mikkeliin, mutta Vincennesin kisan Rene Ballieren jälkeisenä päivänä (maanantai 28. kesäkuuta) teemme lopullisen ratkaisun."

Puolen kuun aikaan tuli uutta postia Napolista. Tämä tapahtui juuri kun mediasta oli saatu lukea, että myös ainoa Face Time Bourbonin kahdesti voittanut hevonen, Zacon Gio ( i. Ruty Grif, joka on puolestaan Varennen poika) voisi olla tulossa Mikkeliin.

Zacon Gion ja Face Time Bourbonin kohtaamiset ovat siis tosiaan 2-0 italialaisoriille. Nelivuotiaana oriit kohtasivat Modenassa Prix Union Europeassa. Zacon meni keulaan, Face Time Bourbon jäi rinnalle ja loppukaarteessa Roberto Vecchione ajoi karkuun keulahevosella. Lopussa Face Time taas saavutti, mutta Zacon Gio kesti varmasti.

Uusintaottelu nähtiin Lotteria-ajossa Napolissa syksyllä 2020. Molemmat voittivat karsintansa - Face Time Bourbon jopa alun laukkansa jälkeen. Finaali oli tavallaan toisinto Modenasta: Zacon Gio meni ykkösradaltaan keulaan - Face Time jäi parijonoon. Zacon Gio hallitsi lähtöä, vaikka Face Time taas saavuttikin loppusuoralla. Ranskalaisoriin taustavoimat ovat panneet tappiot Italian kovien ratojen piikkiin, mutta suomalaisen Talvikki Niinikedon hoidokki on yltänyt muihinkin urotöihin "siinä välissä". Esimerkiksi lokakuussa 2019 ori vei vasta nelivuotiaana Yonkers International Trotin - epävirallisen ravureiden MM:n.

Face Time Bourbonille ei tule mahdollisesti enää koskaan tilaisuutta revanssin ottamiseen Zacon Giosta - ellei sitten heinäkuussa 2021 Mikkelissä? Prix d'Ameriquessa oriit tuskin kohtaavat, sillä Zacon Gio on omapäinen herra, eikä volttilähdöstä välttämättä tule mitään. Elitloppetiin puolestaan Zacon Gion valmentaja saksalaissyntyinen, mutta Pohjois-Italiassa pitkään vaikuttanut Holger Ehlert ei ole ollut tervetullut viime vuosina. Tämä sen jälkeen, kun 2017 Elitloppet-viikonlopun jälkimainingeissa julkisuuteen tuli valmentamansa Ringostarr Trebin lääkenäytekäry Italiassa.

Solvallassa Ringostarr oli viikonlopun kakkoskisassa Sweden Cupissa kolmas, eikä asiassa ollut sinänsä huomauttamista, mutta seuraavina päivinä Italiasta kuului, että hevonen oli maaliskuussa antanut positiivisen näytteen fenyylibutatsonista Padovan ravien yhteydessä. Kyseinen valmiste on hevosten kipulääke. Ringostarr voitti myöhemmin Elitloppetinkin Jerry Riordanin valmennuksessa.

Ehlertin valmentama Let's Go oli puolestaan jo Elitloppetissa 2006 kakkossijansa jälkeen antanut myös positiivisen näytteen. Tuolloin näyte sisälsi nestettä poistavaa etakryynihappoa, joka ei löytynyt Ruotsin sallittujen lääkkeiden listalta kanssa. Näiden seurauksena Ehlert ei siis ole saanut enää kutsuja kilpailemaan Ruotsin pääradalla. Jos tämä "panna" jatkuu, ei Face Time Bourbon-Zacon Gio toteudu liioin 2022 Elitloppetissa, jonne kasvattaja Rainer Engelke kertoi Face Time Bourbonin alustavasti tähtäävän.

St Michelin revanssi tai jättiläisten ottelu vaikuttaisi siis täysin ainutlaatuiselta tapaukselta. Mikkelissä kova ratakaan ei ole ongelmana. Elitloppetin managerina vuosikaudet toiminut tanskalainen Klaus Koch vertasi suunnitelmien toteutuessa Mikkelin lähtöä March of Dimesiin marraskuussa 1988 Garden State Parkin raviradalla. Kyseinen ratakin on vaipunut historiaan jo vuosia sitten. Tuolloin kuitenkin ravimaailman silloiset jättiläiset, Ranskan Ourasi, USA:n Mack Lobell ja Norjan jenkkiori Sugarcane Hanover kohtasivat toisensa New Jerseyssä. Ottelun vei silloin Norjaan Gunnar Eggenin ohjastama Sugarcane Hanover.

Mikkelin historiasta tulee mieleen Varenne juoksemassa 09,3 vuonna 2002 yli 30000 silmäparin tuijottaessa. Suomalaisen Jori Turjan valmentama Varennehan on siis Zacon Gion isoisä.

Mutta takaisin lentomatkailuun. Face Time Bourbonille oli alustavasti tehty varaus 17. heinäkuulle Liegestä Belgiasta Mikkeliin. Face Time Bourbonin matka Guaraton tallilta Le Menil-Berardin kylästä Normandiasta Euroopan suurimpiin kuuluvalle rahtikentälle Belgiaan on noin 530 kilometriä. Napolista tuli siis kesäkuun puolivälissä viesti:

"Suunnitelmamme ovat ennallaan, mutta ehtona on lento lähikentältä Deauvillesta (100 kilometrin päästä talleilta) Normandiassa."

Somman viesti tuli hauskasti pian sen jälkeen, kun mediaan oli tullut tieto Zacon Gion kiinnostuksesta lähteä mukaan St Micheliin.

Raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen soitti lentorahtiyhtiöön ja teki laskelmia. Pian Napoliin lähti vastaus:

"Lento Deauvillesta järjestyy."

Yksi mielenkiintoinen piirre Zacon Gion ja Face Time Bourbonin saagassa on, että Antonio Somma (tai hänen omistamansa yhtiö Scuderia Bivans) omistaa Face Time Bourbonin mutta on puolestaan kasvattanut Zacon Gion! Zaconin Somma on myynyt ystävälleen Giuseppe Francolle. Tiettävästi herrat tapaavat viikoittain mm. yhteisillä lounailla. Voi kuvitella, kuinka Napolissa meren herkkujen tai muun hyvän äärellä vängätään, kummalla herroista on parempi hevonen!

Italian ravisivulta voit katsoa Zacon Gion uraa. Listalta löytyvät videoineen mm. Face Time Bourbonin ja Zacon Gion kohtaamiset.

